पुण्यात पाठलाग करत उद्योजकावर कोयत्याने हल्ला, दोन दिवसांपूर्वी मागितलेली खंडणी; हल्ल्याची घटना CCTVत कैद

पुण्यात एका उद्योजकावर ऑफिसमधून बाहेर पडताच कोयत्याने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या हल्ल्याची घटना सीसीटीव्हीत कैद झालीय. हवेली तालुक्यातील कोलवडी येथे उद्योजक सचिन लोणकर यांच्यावर हा जीवघेणा हल्ला झालाय. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्याकडे खंडणी मागण्यात आली होती अशीही माहिती समोर येत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सचिन लोणकर हे बुधवारी दुपारी ऑफिसमधून बाहेर येत असताना लोणकर यांच्यावर दोघांनी कोयत्याने हल्ला केल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सचिन लोणकर हे आपल्या गाडीजवळ जात असताना गजानन गायकवाड आणि आकाश अडसुळे हे दोघे कोयता घेऊन त्यांच्या दिशेने धावत आले..मुंबईत समुद्रात अडकलेल्या जहाजात चोरीसाठी गेले, ४ जणांचा मृत्यू; एकाला जखमी अवस्थेत काढलं बाहेर, काय घडलं?.हल्लेखोर आपल्या दिशेने येत असल्याचे लक्षात येताच लोणकर यांनी तेथून पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोघांनी त्यांचा पाठलाग करत त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. त्यानंतर त्यांच्या वाहनाचीही तोडफोड करण्यात आली. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे..दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी गजानन गुलाब गायकवाड याने लोणकर यांची गाडी अडवून चार ते पाच लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे. बंदुकीचा धाक दाखवत पैसे मागण्यात आले होते. ‘तुझा सप्लायरचा व्यवसाय नीट चालतोय, पैसे द्यायला काय अडचण नाही,’ असे म्हणत खंडणीची मागणी केल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी लोणीकंद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.