Pune Koregaon Park Accident Update : पुण्यातील कोरेगाव पार्क अपघात प्रकरणातील तिसऱ्या तरुणाचाही मृत्यू, नेमकी घटना काय होती? संपूर्ण माहिती समोर

पुणे, ता. २ : भरधाव मोटारीने मेट्रोच्या खांबाला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघातात तीन तरुणांचा मृत्यू झाला. बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ रविवारी (ता. २) पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात घडला. ऋत्विक ऊर्फ ओम विनायक भंडारी (वय २३, रा. पिंपरी), यश प्रसाद भंडारी (वय २३, रा. थेरगाव, पिंपरी) आणि खुशवंत किशोर टेकवानी (वय १९, मूळ रा. बीड) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटेच्या सुमारास मोटारीतून तिघेजण निघाले होते. ऋत्विक भंडारी हा मोटार चालवत होता. पिंपरीच्या दिशेने भरधाव जाताना चालकाचा मोटारीवरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे मोटार थेट मेट्रो प्रकल्पाच्या खांबाला जाऊन आदळली. अपघात इतका भीषण होता की, मोटारीचा चक्काचूर झाला.अपघाताची माहिती मिळताच लष्कर विभागाच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्त संगीता अल्फान्सो-शिंदे, वरिष्ठ निरीक्षक संगीता जाधव, सहाय्यक निरीक्षक शिल्पा निमकर, जितेंद्र खैरनार, पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत चव्हाण, शशांक जाधव आणि अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी तत्काळ दाखल झाले..दोघांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. तर गंभीर जखमी झालेल्या खुशवंत टेकवानीला ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. परंतु त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिस अंमलदार रूपेश पांगारे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार कोरेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही चित्रीकरण पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अपघाताचे नेमके कारण समोर येईल, असे पोलिसांनी सांगितले..तिघेही तरुण उच्चशिक्षितऋत्विक भंडारी हा एमबीए फायनान्स करीत होता. त्याचा चुलतभाऊ यश भंडारी हा आयटी कंपनीत कामास होता. तर खुशवंत टेकवानी हा मूळचा बीड येथील रहिवासी असून, पुण्यातील एमआयटी महाविद्यालयात बीटेक इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत होता..