Pune Koregaon Park Accident Update : पुण्यातील कोरेगाव पार्क अपघात प्रकरणातील तिसऱ्या तरुणाचाही मृत्यू, नेमकी घटना काय होती? संपूर्ण माहिती समोर

Pune News Updates : ऋत्विक ऊर्फ ओम विनायक भंडारी (वय २३, रा. पिंपरी), यश प्रसाद भंडारी (वय २३, रा. थेरगाव, पिंपरी) आणि खुशवंत किशोर टेकवानी (वय १९, मूळ रा. बीड) अशी या तीन तरुणांची नावं आहेत. रविवारी पहाटे झालेल्या अपघाता त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
पुणे, ता. २ : भरधाव मोटारीने मेट्रोच्या खांबाला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघातात तीन तरुणांचा मृत्यू झाला. बंडगार्डन मेट्रो स्थानकाजवळ रविवारी (ता. २) पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात घडला. ऋत्विक ऊर्फ ओम विनायक भंडारी (वय २३, रा. पिंपरी), यश प्रसाद भंडारी (वय २३, रा. थेरगाव, पिंपरी) आणि खुशवंत किशोर टेकवानी (वय १९, मूळ रा. बीड) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत.

