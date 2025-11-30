हॉटेल रिकामे करा, आत बॉम्ब ठेवलाय! पुण्यातील पंचतारांकित हॉटेल बॉम्बने उडवायची धमकी; लँडलाईनवर आला कॉल...

पुण्यातील पंचतारांकित हॉटेल बॉम्बने उडवायची धमकी देण्यात आली आहे. कोरेगाव पार्कमधील पंचतारांकित हॉटेलला ही धमकी देण्याची आल्याची माहिती आहे. हॉटेलच्या लँडलाईनवर यासंदर्भाली फोन आला होता. हॉटेल रिकामे करा कारण बॉम्ब ठेवला आहे. समोरच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. तसेच तात्काळ याची माहिती पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकाला देण्यात आली. .महत्त्वाचे म्हणजे पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकाने याठिकाणी पोहोचत तपास केला. मात्र, यावेळी त्यांना कुठंही बॉम्ब आढळून आला नाही. त्यामुळे हा 'फेक कॉल' असल्याचे स्पष्ट झालं. याप्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हॉटेलचे सिक्युरीटी मॅनेजर यांनी याप्रकरणी तक्रार दिली आहे. .Pune Cyber Crime : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने चार जणांची ४३ लाख १७ हजारांची फसवणूक; मगरपट्टा, बोपोडीतील नागरिक जाळ्यात.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार , शुक्रवारी एका मोबाईल नंबरवरून पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागात असलेल्या पंचतारांकित हॉटेलच्या अधिकृत लँडलाईनवर कॉल आला होता. यावेळी संबंधित व्यक्तीने "हॉटेलमध्ये बॉम्ब ठेवला आहे, तात्काळ हॉटेल रिकामे करा" अशी धमकी दिली. हॉटेल प्रशासनाने तात्काळ याची माहिती पोलिसांना दिली..Pune Airport : मर्यादित उड्डाणे तरीही पुणे विमानतळ ‘टॉप-20’मध्ये; आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमध्ये देशात 19 वे स्थान.अवघ्या काही वेळातच पोलीस आणि बॉम्ब शोधक व नाशक पथक हॉटेलवर दाखल झाले. हॉटेलची कसून तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर हा खोटा व बनावट कॉल असल्याचे समोर आले आहे. हा खोडसाळ प्रकार कोणी केला आहे याचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.