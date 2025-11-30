पुणे

हॉटेल रिकामे करा, आत बॉम्ब ठेवलाय! पुण्यातील पंचतारांकित हॉटेल बॉम्बने उडवायची धमकी; लँडलाईनवर आला कॉल...

Pune 5-Star Hotel Receives Bomb Threat Hoax : पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकाने याठिकाणी पोहोचत तपास केला. मात्र, यावेळी त्यांना कुठंही बॉम्ब आढळून आला नाही. त्यामुळे हा 'फेक कॉल' असल्याचे स्पष्ट झालं.
पुण्यातील पंचतारांकित हॉटेल बॉम्बने उडवायची धमकी देण्यात आली आहे. कोरेगाव पार्कमधील पंचतारांकित हॉटेलला ही धमकी देण्याची आल्याची माहिती आहे. हॉटेलच्या लँडलाईनवर यासंदर्भाली फोन आला होता. हॉटेल रिकामे करा कारण बॉम्ब ठेवला आहे. समोरच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. तसेच तात्काळ याची माहिती पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकाला देण्यात आली.

