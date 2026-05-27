Koregaon Park Raid : पुण्यात हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश! वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या केनियाच्या 4 तरुणींची सुटका; कोरेगाव पार्क हादरलं

पुणे : शहरातील कोरेगाव पार्क परिसरात सुरू असलेल्या हायप्रोफाइल सेक्स रॅकेटवर गुन्हे शाखेने (Pune Crime Branch) मोठी कारवाई करत विदेशी तरुणींकडून चालवला जाणारा वेश्याव्यवसाय उघडकीस आणला आहे. या कारवाईत केनिया देशातील चार तरुणींची सुटका करण्यात आली असून, वेश्याव्यवसाय करवून घेणाऱ्या एका आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरेगाव पार्क परिसरातील लिबर्टी सोसायटीमध्ये विदेशी तरुणींकडून वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची गुप्त माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित ठिकाणाची पडताळणी केली. माहितीची खात्री झाल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या पथकाने छापा टाकत कारवाई केली..Pune Car Accident : पुण्यात पुन्हा 'ड्रिंक अँड ड्राईव्ह'चा थरार; दारूच्या नशेत 19 वर्षीय तरुणाने भरधाव चालवली कार, गाडी थेट गरवारे पुलावरून कोसळली खाली.या छापेमारीदरम्यान केनिया देशातील चार तरुणी आढळून आल्या. त्यांना या रॅकेटमधून बाहेर काढत पोलिसांनी त्यांची सुटका केली. तसेच वेश्याव्यवसाय चालवणाऱ्या आणि त्यासाठी तरुणींना प्रवृत्त करणाऱ्या आरोपीविरोधात संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिसांकडून सुरू असून, या रॅकेटमागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.