Pune Crime: प्रेयसीचा मॅसेज आला अन् भेटायला गेला …; काही तासांतच आईला फोन, प्रेमसंबंधातून तरूणाला संपवलं, कोथरूडमध्ये काय घडलं?

पुणे : प्रेमाच्या नात्यामुळे उद्भवलेल्या वादातून एका २३ वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना पुण्याच्या कोथरूड परिसरात घडली. मृत युवकाचे नाव नागेश संजय जाधव असे असून, त्याच्या प्रेयसीच्या घरच्यांनी संगनमत करून त्याला लाकडी दांडके व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात प्रेयसीच्या दहा कुटुंबीयांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत तरुणाच्या नातेवाईकांनी आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची जोरदार मागणी केली आहे..दिनांक १४ मार्च २०२६ रोजी सायंकाळी सुमारे सात वाजून पंधरा मिनिटांनी नागेश जाधव याच्या मोबाईलवर एक फोन आला. त्यानंतर तो घरातून बाहेर पडला आणि आपल्या मोटरसायकलवरून निघून गेला. रात्री आठ वाजून तीन मिनिटांनी त्याच्या आई सुरेखा संजय जाधव यांच्या मोबाईलवर एक पुरुषाचा फोन आला. त्या व्यक्तीने प्रथम शिवीगाळ केली आणि नंतर सांगितले की, "तुमचा मुलगा नागेश मेगासिटी येथे आहे. आम्ही त्याला मारले आहे. दहा मिनिटांत येऊन त्याला घेऊन जा, नाहीतर खाली टाकून देऊ." हे ऐकताच सुरेखा जाधव यांनी तातडीने नातेवाईक रत्ना हणमंता विटकर, अतुल जाधव, अजय दंडवते आणि अक्षय कलादार यांच्यासह मेगासिटी, एसएनडीटी जवळील ठिकाणी धाव घेतली..टेरेसवर मारहाणतेथे मोठी गर्दी जमलेली होती. नागेशला अजूनही टेरेसवर मारहाण सुरू असल्याचे समजताच सुरेखा व इतर नातेवाईक टेरेसवर गेले. त्या ठिकाणी नागेश खाली पडलेला होता. त्याचे कपडे काढून बाजूला फेकले होते आणि लाकडी दांडके तसेच पडलेले दिसत होते. काही महिलांनी व पुरुषांनी त्याला मारत असल्याचे प्रत्यक्षात दिसले. घाबरलेल्या नातेवाईकांनी तिघे जण मिळून नागेशला टेरेसवरून खाली आणले. त्यानंतर रिक्षाने त्याला तातडीने रत्ना हॉस्पिटल, गोखलेनगर येथे नेले. रिक्षात नागेशने आईला सांगितले की, "मुलीने मला फोन करून घरी बोलावले होते. तिच्या घरातील सर्वांनी मला मारले.".उपचार सुरू असताना नागेशचा मृत्यूउपचारासाठी रत्ना हॉस्पिटल, शिवाजीनगर येथे नेल्यानंतर डॉक्टरांनी ससून हॉस्पिटलला पाठवले. तेथे उपचार सुरू असताना नागेशचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कुटुंबीयांना कळवले. मृत नागेश जाधव हा शिवाजीनगरातील जुनी वडारवाडी, मंजाळकर चौक येथे राहत होता..मुलीने नागेशला फोन करून घरी बोलावलेसुरेखा जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, नागेश व सदर मुलगी (रा. मेगासिटी, कोथरूड) यांच्यात मैत्री होती. मुलगी अल्पवयीन असल्याने तिच्या कुटुंबीयांनी या संबंधाला विरोध दर्शवला. मुलीने नागेशला फोन करून घरी बोलावले होते. तेथे पोहोचल्यानंतर मुलीची आई वृषाली अनिल शिंदे व अनिल शिंदे व इतरांनी मिळून नागेशला दांडक्यांनी व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला..दहा जणांवर कारवाईकोथरूड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात या दहा जणांवर कारवाई सुरू असून, नातेवाईकांनी आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्याची मागणी केली आहे. ही घटना पुण्यातील प्रेमप्रकरणांमधील हिंसाचाराचे एक भयावह उदाहरण ठरली आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, लवकरच अधिक माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे.