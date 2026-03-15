पुणे

Pune Crime: प्रेयसीचा मॅसेज आला अन् भेटायला गेला …; काही तासांतच आईला फोन, प्रेमसंबंधातून तरूणाला संपवलं, कोथरूडमध्ये काय घडलं?

23-Year-Old Youth Allegedly Beaten to Death in Pune’s Kothrud Over Love Affair Dispute : पुण्यातील कोथरूडमध्ये प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या वादातून २३ वर्षीय नागेश जाधव याची निर्घृण मारहाण करून हत्या; अल्पवयीन प्रेयसीच्या कुटुंबातील दहा जणांवर गुन्हा दाखल
Pune Crime: Youth Killed After Girlfriend Calls Him Home in Kothrud Love Affair Dispute

Pune Crime: Youth Killed After Girlfriend Calls Him Home in Kothrud Love Affair Dispute

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : प्रेमाच्या नात्यामुळे उद्भवलेल्या वादातून एका २३ वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना पुण्याच्या कोथरूड परिसरात घडली. मृत युवकाचे नाव नागेश संजय जाधव असे असून, त्याच्या प्रेयसीच्या घरच्यांनी संगनमत करून त्याला लाकडी दांडके व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात प्रेयसीच्या दहा कुटुंबीयांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत तरुणाच्या नातेवाईकांनी आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

