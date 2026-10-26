Pune News: पुणेकरांना दिलासा! जीपीएस यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त; रखडलेल्या जमीन मोजण्या पुन्हा सुरू होणार

पुणे: सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जीपीएस यंत्रणेत आठ ते दहा दिवसांपासून असलेला तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली आहे. परिणामी ठप्प असलेली मोजणी प्रकरणे पुन्हा सुरू होणार आहेत, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. .जमिनींची अचूक मोजणी करणे, जमिनींच्या हद्दी निश्चित करणे तसेच विविध प्रकारच्या मोजणी प्रकरणांमध्ये आवश्यक तांत्रिक माहिती मिळविण्यासाठी जीपीएस यंत्रणेचा वापर केला जातो. मात्र, सर्व्हे ऑफ इंडियाची ही यंत्रणा आठ ते दहा दिवसांपासून बंद पडल्याने मोजणीच्या कामात अडथळे निर्माण झाले होते. .परिणामी, नियोजित वेळेत मोजणी पूर्ण करण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. त्याचा फटका अनेकांना बसला होता. दरम्यान, बंद पडलेल्या जीपीएस यंत्रणेतील बिघाड दुरुस्त करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे आता रखडलेल्या मोजण्या पूर्ववत सुरू करण्यासाठी नव्याने तारखा देण्यात येणार आहेत, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.