पुणे

Pune News: पुणेकरांना दिलासा! जीपीएस यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त; रखडलेल्या जमीन मोजण्या पुन्हा सुरू होणार

Survey of India GPS System Restored After Technical Glitch: सर्व्हे ऑफ इंडियाची जीपीएस यंत्रणा पूर्ववत; रखडलेल्या मोजणी प्रकरणांना नव्या तारखा मिळणार
Pune GPS System Update Land Measurement Work to Resume After Technical Glitch in Survey of India GPS Equipment Is Fixed

Pune GPS System Update Land Measurement Work to Resume After Technical Glitch in Survey of India GPS Equipment Is Fixed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या जीपीएस यंत्रणेत आठ ते दहा दिवसांपासून असलेला तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली आहे. परिणामी ठप्प असलेली मोजणी प्रकरणे पुन्हा सुरू होणार आहेत, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

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