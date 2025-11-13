पुणे

Pune Leopard Attack : पुण्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांना लगाम; 'एआय' यंत्रणा, ड्रोनचा वापर सुरू; एका महिन्यात १७ बिबटे जेरबंद

Rising Leopard Attacks in Pune District : पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढल्याने शिरूर व आंबेगाव तालुक्यात एका महिन्यात १७ बिबटे पकडण्यात आले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानवी-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी 'एआय' प्रणाली, ड्रोन वापरणे, ग्रामस्तरावर समित्या स्थापन करणे आणि नवीन बिबट निवारा केंद्रे उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुणे : जिल्ह्यामध्ये मानवी वस्तीवर बिबट्यांचे हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर एका महिन्यात शिरूर आणि आंबेगाव तालुक्यात १७ बिबटे पकडण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अतिसंवेदनशील गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणाली, सोलार नाईट सर्व्हेलन्स ड्रोन, कॅमेरा ट्रॅप्स, साउंड अलर्ट सिस्टीम ही यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे, असे वन विभागाकडून सांगण्यात आले.

