Mercedes Benz Pune Leopard : मर्सिडीज बेंझ कंपनीत शिरला बिबट्या! अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट; पाहा सीसीटीव्हीमध्ये काय कैद झालं?

पुणे : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील मर्सिडीज-बेंझ कंपनीच्या आवारात पहाटेच्या सुमारास बिबट्या आढळल्याची धक्कादायक (Chakan Industrial Area Leopard) घटना समोर आली आहे. संबंधित बिबट्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे दिसून आला असून, यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..चाकण औद्योगिक वसाहतीत यापूर्वीही बिबट्या आढळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी बजाज ऑटो कंपनीच्या आवारातही बिबट्याचा वावर आढळला होता. आता पुन्हा मर्सिडीज-बेंझ कंपनीत बिबट्या दिसल्याने सुरक्षा कर्मचारी, कामगार आणि कंपनी अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. चाकण वनपरीक्षेत्राचे अधिकारी संतोष कंक यांनी कंपनी परिसराची पाहणी करत सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगारांशी चर्चा केली..दरम्यान, बिबट्याला पकडण्यासाठी कंपनी परिसरात पिंजरे लावण्यात आले असून, वन विभागाकडून पुढील कार्यवाही सुरू आहे. परिसरातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.