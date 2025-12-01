Video: पुण्यातल्या बावधन-पाषाण रस्त्यालगत दिसला बिबट्या; मध्यरात्रीची घटना, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन

Pune Latest News: बावधनमधील पाषाण रोडवरील लँटाना गार्डनजवळ १ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर लगेचच एक बिबट्या दिसला, ज्यामुळे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जागेची पडताळणी केली.पुणे वनविभागाच्या मते, एका रहिवाशाने मध्यरात्री १२.३० च्या सुमारास आपल्या मोबाईल फोनवर त्या प्राण्याचे छायाचित्रण करण्यात यश मिळवले. पथकांनी त्या जागेला भेट दिली आणि बिबट्या दिसल्याची खात्री केली. तेव्हापासून त्या परिसरात बिबट्याची कोणतीही हालचाल नोंदवण्यात आलेली नाही..अधिकाऱ्यांचा असा अंदाज आहे की, बिबट्या रामनदी नाल्याकाठाने फिरत असावा, जो या प्रदेशातील हिरव्या पट्ट्यांना जोडणारा नैसर्गिक कॉरिडॉर म्हणून काम करतो. बिबट्या नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी (NDA) जवळील टेकड्यांवर राहतात हे ज्ञात आहे, ज्या मुळशीमधील जंगलांना जोडलेल्या आहेत, त्यामुळे adjoining शहरी भागात असे अधूनमधून दिसणे शक्य आहे.वनविभागाला बिबट्या पकडण्यासाठी मदत करणाऱ्या 'रेस्क्यू' (RESQ) च्या संस्थापिका नेहा पंचमिया यांनी नागरिकांना घाबरून न जाता सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे, विशेषतः रात्रीच्या वेळी. त्यांनी नागरिकांना कोणत्याही घटनेची त्वरित माहिती देण्यास सांगितले आहे..या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांनी घाबरून न जाता सावधगिरी बाळगावी, विशेषतः रात्रीच्या वेळी, असे आवाहन 'रेस्क्यू' (RESQ) संस्थेच्या संस्थापिका नेहा पांचामिया यांनी केले आहे. 'रेस्क्यू' संस्था वनविभागाला बिबट्याला पकडण्यासाठी मदत करत आहे.नागरिकांनी बिबट्या प्रत्यक्ष दिसल्यास किंवा त्याबाबत विश्वसनीय माहिती असल्यास त्वरित वनविभागाच्या हेल्पलाइन १९२६ किंवा 'रेस्क्यू'च्या हेल्पलाइन ९१७२५१११०० वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी परिसरात पुढील देखरेख सुरू आहे..अचानक बिबट्या दिसला तर काय करावं?1. अजिबात घाबरु नका. उभे रहा, धावत सुटू नका, पाठ फिरवू नका. तुम्ही कितीही वेगाने पळाला तरीही बिबट्यापेक्षा जास्त वेगाने पळू शकणार नाहीत. पळणाऱ्या शिकारीचा पाठलाग करणे हा त्याचा नैसर्गिक स्वभाव असल्याने तो हल्ला करण्याची शक्यता वाढते.2. बिबट्या जवळ असल्यास ओरडतच हळुहळु मागे सरका. बिबट्या दूर असल्यास शांतपणे हातवर करुन मागे हटा.3. तुमचे दोन्ही हातवर उचला आणि जोरजोरात ओरडा, असे केल्याने, बिबट्याला तुम्ही त्याच्यापेक्षा मोठे प्राणी असल्याचा भास होतो.4. डोळ्यांत डोळे न पाहता हळू आवाजात बोलत किंवा आवाज करून मानवी उपस्थिती दाखवा.5. प्राण्याला कोपऱ्यात गाठू नका; त्याला पळून जाण्यासाठी मोकळा रस्ता राहू द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.