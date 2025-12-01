पुणे

Video: पुण्यातल्या बावधन-पाषाण रस्त्यालगत दिसला बिबट्या; मध्यरात्रीची घटना, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन

Leopard spotted near Bavdhan–Pashan Road creates fear among residents: पुण्यातल्या औंधनंतर आता पाषाण-बावधन रस्त्यावर बिबट्याचं दर्शन झालं आहे. या भागातील नागरिकांनी सतर्क राहावं, असं आवाहन करण्यात आलंय.
Pune Latest News: बावधनमधील पाषाण रोडवरील लँटाना गार्डनजवळ १ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर लगेचच एक बिबट्या दिसला, ज्यामुळे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जागेची पडताळणी केली.

पुणे वनविभागाच्या मते, एका रहिवाशाने मध्यरात्री १२.३० च्या सुमारास आपल्या मोबाईल फोनवर त्या प्राण्याचे छायाचित्रण करण्यात यश मिळवले. पथकांनी त्या जागेला भेट दिली आणि बिबट्या दिसल्याची खात्री केली. तेव्हापासून त्या परिसरात बिबट्याची कोणतीही हालचाल नोंदवण्यात आलेली नाही.

