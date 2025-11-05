पुणे

Pune : तिघांचा बळी घेणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याचा खात्मा, पिंपरखेडमध्ये शार्पशूटरने झाडल्या गोळ्या

Shirur : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड इथं नरभक्षक बिबट्याचा खात्मा करण्यात आलाय. गेल्या दोन आठवड्यात या बिबट्यानं तिघांचा बळी घेतला होता. त्याला ठार करावं अशी मागणी केली जात होती.
संजय बारहाते, टाकळी हाजी ता, ५ः पुण्यातल्या शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात दोन लहान मुलांसह तिघांचा बळी घेणाऱ्या बिबट्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. बिबट्यानं दोन आठवड्यात तिघांचा बळी घेतल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावऱण होतं. बिबट्याचा बंदोबस्त करावा किंवा त्याला ठार करावं अशी मागणी ग्रामस्थांकडून सातत्यानं होत होती. शेवटी वनविभागाला आदेश मिळाल्यानंतर त्यांनी बिबट्याला गोळ्या घालून संपवलं.

