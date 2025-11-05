Pune : तिघांचा बळी घेणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याचा खात्मा, पिंपरखेडमध्ये शार्पशूटरने झाडल्या गोळ्या

संजय बारहाते, टाकळी हाजी ता, ५ः पुण्यातल्या शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात दोन लहान मुलांसह तिघांचा बळी घेणाऱ्या बिबट्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. बिबट्यानं दोन आठवड्यात तिघांचा बळी घेतल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावऱण होतं. बिबट्याचा बंदोबस्त करावा किंवा त्याला ठार करावं अशी मागणी ग्रामस्थांकडून सातत्यानं होत होती. शेवटी वनविभागाला आदेश मिळाल्यानंतर त्यांनी बिबट्याला गोळ्या घालून संपवलं..पुण्याच्या उत्तर भागात बिबट्याची संख्या १००० च्या वर असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केलाय. नरभक्षक बिबट्यामुळे स्थानिकांमध्ये दहशतीचं वातावरण आहे. बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी सातत्यानं नागरिकांकडून होत होती. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही योग्य पावलं उचलली जातील असं सांगितलं होतं..पिंपरखेड इथं नरभक्षक बिबट्याचा वावर होता. त्या बिबट्याचा खात्मा करण्यात आला आहे. वनविभागाच्या पथकानं गोळ्या घालून त्याला मारलं. गेल्या काही दिवसांपासून पिंपरखेडसह परिसरात बिबट्यानं धुमाकूळ घातला होता. मानवी वस्तीत येत बिबट्याकडून अनेकांवर हल्ला करण्यात आला होता..बिबट्याला ठार केलं पाहिजे अशी मागणी गावकऱ्यांकडून कऱण्यात येत होती. ग्रामस्थ आक्रमक होते, वनविभागावर रोष व्यक्त केला जात होता, वनविभागाची गाडी जाळली, कार्यालयाची तोडफोड केली गेली. बिबट्याला ठार मारण्याचे आदेश आल्यानंतर वनविभागानं टोकाचं पाऊल उचललं. बिबट्याचा खात्मा करण्यात आल्यानं ग्रामस्थांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. .Pune : बाजीराव रोडवरील हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट, आरोपींना अटक; तिघेही अल्पवयीन.पिंपरखेड व परिसरामध्ये मागील वीस दिवसांमध्ये तिघांवर बिबट्यानं हल्ला केल्यानं त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. यात १२ आक्टोबला शिवन्या शैलेश बोंबे, वय ५ वर्ष ६ महिने, २२ आक्टोबरला भागुबाई रंगनाथ जाधव, वय ८२ वर्षे आणि २ नोव्हेबरला रोहन विलास बोंबे वय १३ वर्षे यांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. यानंतर ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त करत जुन्नर,शिरूर, आंबेगाव व खेड तालुक्यामधील मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या बिबट्याच्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ पंचतळे येथे बेल्हे जेजुरी राज्यमार्ग रोखून धरला. तर ३ नोव्हेबर रोजी मौजे मंचर येथे पुणे नाशिक महामार्ग रोखून ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलन केले होते. संतप्त जमावाने वनविभागाच्या गस्ती वाहन तसेच येथील स्थानिक बेस कॅम्प इमारत पेटवून देऊन मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ केली होती. संतप्त नागरिकांनी पुणे नाशिक महामार्ग सुमारे १८ तास रोखून धरला होता..शिरूरचे वनपरीक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी सांगितले की, मंगळवारी दि ४ रोजी रात्री तीन थर्मल ड्रोन च्या माध्यमातून घटनास्थळाच्या परिसरामध्ये त्या नरभक्षक बिबट्याचा शोध घेतला. घटनास्थळापासून सुमारे ४०० ते ५०० मीटर अंतरावर सदर बिबट दिसून आला. टीमने त्याला बेशुद्ध करण्यासाठी डार्ट मारला परंतु तो अपयशी ठरला. यानंतर बिबट चवताळून प्रति हल्ला करत असताना बंदूकधारी शार्प शूटर यांनी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास गोळी झाडली. यामुळे नर बिबट मृत झाला आहे. त्याचे वय अंदाजे पाच ते सहा वर्ष असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर सदर नरभक्षक बिबट्याचे शव मौजे पिंपरखेड येथील ग्रामस्थांना दाखविण्यात आले. सदर शव शवविच्छेदना करिता माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र येथे हलविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.