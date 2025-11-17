पुणे

Lohegaon Leopard : लोहगाव-हरणतळे वस्तीत बिबट्याचा वावर, रहिवाशांनी मोबाईलमध्ये कैद केली हालचाल; वनविभागाकडून पिंजरा तैनात!

Leopard Sighting in Lohegaon : पुण्यातील लोहगाव परिसरातील हरणतळे वस्तीत बिबट्या दिसल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावून नागरिकांना रात्रीच्या वेळी काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लोहगाव : लोहगाव परिसरातील हरणतळे वस्ती येथे बिबट्या दिसल्याची घटना उघडकीस आल्याने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही रहिवाशांनी बिबट्याच्या हालचाली मोबाईलमध्ये कैद केल्याचेही समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी पाटील वस्ती परिसरातही बिबट्या फिरत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

