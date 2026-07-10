Pune MACT: पुणे MACTचा मोठा निर्णय! अपघातात मृत अभियंत्याच्या कुटुंबाला ₹1.40 कोटींची भरपाई; विमा नसतानाही ट्रक मालकाला आदेश

पुणे : जेजुरी- मोरगाव रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या २८ वर्षीय क्षेत्र सेवा अभियंत्याच्या (फील्ड सर्व्हिस इंजिनिअर) कुटुंबाला एक कोटी ४० लाख ६६ हजार २५० रुपये भरपाई देण्याचा आदेश पुणे मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) दिला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...अपघातग्रस्त ट्रकचा विमा नसल्याने ही संपूर्ण रक्कम ट्रक मालक हरीशचंद्र गायकवाड आणि चालक काकासाहेब गायकवाड यांनी संयुक्तपणे सात टक्के वार्षिक व्याजासह भरावी, असे एमएसीटीचे सदस्य एस. आर. अग्रवाल यांनी निकालात स्पष्ट केले. मुरलीधर शेगोकर व त्यांच्या कुटुंबाने याप्रकरणी दावा दाखल केला होता. त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील देवराम झांजड यांनी बाजू मांडली. विमा संरक्षण नसतानाही मालक आणि चालकाला एवढी मोठी रक्कम भरण्याचे आदेश दिल्याने हा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरला आहे..प्रकरण काय होते?२४ मार्च २०२१ रोजी विवेक मुरलीधर शेगोकर हे कुटुंबासह त्यांच्या मोटारीने जेजुरीहून तुळजापूरकडे जात होते. मोरगाव रस्त्यावरील चोरवाडी फाट्याजवळ समोरून आलेल्या ट्रकने भरधाव व निष्काळजीपणे धडक दिल्याने विवेक यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी ते एका खासगी कंपनीत अभियंता म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कुटुंबाने १ लाख ३२ कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. दुसरीकडे, ट्रकचा अपघाताशी संबंध नसल्याचा तसेच ट्रक यांत्रिक बिघाडामुळे रस्त्याच्या कडेला उभा होता, असा दावा मालक आणि चालकाने केला. मोटार चालकाला पक्षकार न केल्यामुळे दावा फेटाळावा, अशीही मागणी त्यांनी केली..न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणेएफआयआरला आव्हान दिले नाहीपोलिस कागदपत्रांना महत्त्वमोटार अपघात दाव्यात पुराव्याचा निकष वेगळाअपघात झालेल्या मोटारचालकाला पक्षकार करणे आवश्यक नव्हतेविमा नसला तरी भरपाईची जबाबदारी कायम.Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.न्यायालयाने काय म्हटले?न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजूंचा पुरावा, एफआयआर, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, वेतनपत्रके, बँक खाते, कंपनीचे अधिकारी आणि सहकाऱ्यांची साक्ष यांचा विचार करून ट्रकचालक निष्काळजी असल्याचे सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. विवेक यांचे मासिक उत्पन्न ६० हजार ५०० रुपये असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. भविष्यातील उत्पन्नवाढ, अवलंबित्व, कन्सोर्टियम, अंत्यसंस्कार खर्च आदी बाबींचा विचार करून एकूण एक कोटी ४० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई मंजूर करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.