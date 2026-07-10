पुणे

Pune MACT: पुणे MACTचा मोठा निर्णय! अपघातात मृत अभियंत्याच्या कुटुंबाला ₹1.40 कोटींची भरपाई; विमा नसतानाही ट्रक मालकाला आदेश

Legal compensation for accident victim family: विमा नसलेल्या ट्रक मालक–चालकाला संयुक्त जबाबदारी; एफआयआर, पंचनामा व वेतनपुराव्यावरून निष्काळजीपणा सिद्ध होऊन अभियंत्याच्या कुटुंबाला मोठी भरपाई
No Insurance, Yet Full Liability: Pune Tribunal Orders Truck Owner to Pay ₹1.40 Crore

No Insurance, Yet Full Liability: Pune Tribunal Orders Truck Owner to Pay ₹1.40 Crore

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जेजुरी- मोरगाव रस्त्यावर झालेल्या भीषण अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या २८ वर्षीय क्षेत्र सेवा अभियंत्याच्या (फील्ड सर्व्हिस इंजिनिअर) कुटुंबाला एक कोटी ४० लाख ६६ हजार २५० रुपये भरपाई देण्याचा आदेश पुणे मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) दिला आहे.

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