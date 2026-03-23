Pune Magarpatta Canal Burst : मगरपट्टा परिसरात कालवा फुटला; 2 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा, घराबाहेर पडण्यापूर्वी 'हे' पर्यायी मार्ग नक्की पाहून घ्या...

Pune Magarpatta Canal Burst : पुण्यातील मगरपट्टा परिसरात मोठी दुर्घटना घडली असून मगरपट्टा सोसायटीच्या मागील बाजूस असलेल्या कालव्याला भगदाड पडल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडले आहे. या घटनेमुळे परिसरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..कालव्यातील पाणी वेगाने रस्त्यावर (Major Canal Leakage in Hadapsar) येत असून हडपसर भागातील मगरपट्टा सोसायटीतही पाणी शिरले आहे. तसेच हडपसर औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांमध्ये पाणी घुसले असून जवळच असलेल्या जहांगीर नगर परिसरातील वस्त्यांमध्येही पाणी साचले आहे. त्यामुळे नागरिक भयभीत झाले असून प्रशासनाकडून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..प्राथमिक माहितीनुसार, मगरपट्टा रोड परिसरात सुरू असलेल्या पाइपलाइनच्या कामामुळे कालव्याला धोका निर्माण झाला होता. मागील काही दिवसांपासून कालव्यातून किरकोळ गळती सुरू होती. अखेर मोठे भगदाड पडून कालवा फुटल्याने ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे..दरम्यान, मोठ्या प्रमाणावर पाणी रस्त्यावर आल्याने मगरपट्टा–मुंडवा मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. मुंडवा चौक येथे मोठी वाहतूक कोंडी झाली असून सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. एका बाजूचा रस्ता बंद करण्यात आला असून केवळ एकाच मार्गाने वाहतूक सुरू आहे..अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, रस्त्यावर साचलेले पाणी पुढील १० ते १२ तास कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..पर्यायी मार्ग जाहीरवाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने काही पर्यायी मार्ग सुचवले आहेत :वैदुवाडी चौक → शिंदे वस्ती → शिर्के रस्ता → जहांगीर नगर → ताडीगुत्ता → मुंडवा९३ ॲव्हेन्यू मॉल / काळुबाई चौक → बी.टी. कवडे रस्ता → घोरपडी → पिंगळे वस्ती → ताडीगुत्ता → मुंडवाखराडीहून येणाऱ्यांसाठी : मुंडवा → ताडीगुत्ता → घोरपडी → बी.टी. कवडे रस्ता → हडपसरमुंडवा → जहांगीर नगर → बी.जी. शिर्के रस्ता → डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक → हडपसर औद्योगिक वसाहत → वैदुवाडी →सोलापूर रोडवरून येणाऱ्यांसाठी : मांजरी → लोणकर वस्ती → केशव नगर → मुंडवा.नागरिकांना आवाहनप्रशासनाने नागरिकांना शक्यतो या मार्गांचा वापर करण्याचे, वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..आज (23 मार्च 2026) सकाळी 08:30 वाजता, हडपसर वाहतूक विभागाच्या हद्दीत मगरपट्टा परिसरातील कॅनॉल फुटल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी मगरपट्टा रोडवर आले आहे. सदर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी खडकवासला येथील संबंधित अभियंत्यांशी संपर्क साधण्यात आला असून कॅनॉलमधील पाणी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. पाणी पूर्णतः बंद होण्यासाठी आणखी 4 ते 5 तासांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, मुंडवा येथून मगरपट्टाकडे येणाऱ्या तसेच मगरपट्टा परिसरात जाणाऱ्या नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे.- पोलीस निरीक्षक, हडपसर वाहतूक विभाग, पुणे शहर.