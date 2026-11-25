पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात मंदार किवळे याच्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. हल्ल्यानंतर पळून गेलेल्या पाच संशयित आरोपींना पोलिसांनी दौंड येथून ताब्यात घेतलं आहे. हल्लेखोर सोलापूरच्या दिशेने जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करून गाडी अडवली आणि त्यांना पकडलं. आता या आरोपींना पुण्यात आणलं जाणार असून, त्यांची कसून चौकशी केली जाणार आहे..बुधवारी (ता. २५) दुपारी दीडच्या सुमारास शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात मंदार किवळे याच्यावर हल्ला झाला होता. न्यायालयीन कामकाजासाठी तो परिसरात आला असताना चार हल्लेखोरांनी त्याला गाठलं. सुरुवातीला आरोपींनी दोन पिस्तुलांतून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पिस्तुलातून गोळ्या सुटल्या नाहीत. त्यानंतर हल्लेखोरांनी कोयत्याने मंदारवर सपासप वार केले आणि घटनास्थळावरून पळ काढला..Pune Bopdev Ghat Accident Breaking : पुण्यातील बोपदेव घाटात भीषण अपघात! भरधाव आयशर टेम्पो बस स्टॉपवरील विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात शिरला; २ जणांचा मृत्यू तर ३ गंभीर.या घटनेनंतर पुणे शहर पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला होता. न्यायालय परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पोलिसांनी हल्लेखोरांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला. आरोपी पुण्यातून सोलापूरच्या दिशेने निघाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर रस्त्यांवरील तपासणी नाक्यांवर सतर्कता वाढवण्यात आली. चेकपोस्टवर तपासणी सुरू करण्यात आली होती. पुणे शहर पोलिसांनी ग्रामीण पोलिसांनाही याबाबत माहिती दिली होती..दरम्यान, पोलिसांनी दौंड परिसरात संशयितांची गाडी शोधून काढली. त्यानंतर गाडीचा पाठलाग करून ती अडवण्यात आली. या कारवाईत पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. हल्ल्यात नेमके किती जण सहभागी होते आणि या पाच जणांपैकी प्रत्येकाची भूमिका काय होती, हे चौकशीनंतर स्पष्ट होणार आहे.. Pune Crime News : लोणी काळभोरमध्ये घरात घुसून तरुणाच्या हत्येचा प्रयत्न; पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरातून पसार होण्याच्या तयारीतील तिघांना पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने घेतले ताब्यात.या प्रकरणाच्या तपासासाठी गुन्हे शाखेची टीमही दाखल झाली आहे. हल्ल्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, हल्ल्याचं नियोजन कुठे करण्यात आलं आणि आरोपींना मदत करणारे इतर कोणी आहेत का, याचा तपास पोलीस करणार आहेत. ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची चौकशी झाल्यानंतर हल्ल्याबाबत आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..मंदार किवळे हा खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी असून, चार दिवसांपूर्वीच तो जामिनावर कारागृहातून बाहेर आला होता. न्यायालयासारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली होती. आता पाच संशयित ताब्यात आल्याने या प्रकरणाच्या तपासाला वेग येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.