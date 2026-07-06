Pune Landslide : पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा तडाखा ! मावळच्या पाटण गावात दरड कोसळली; एकाचा मृत्यू, दोघे अडकल्याची भीती, बचावकार्य सुरूच

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील पाटन गावात दरड कोसळण्याच्या घटनेत एकाचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. पीएमआरडीए (PMRDA), स्थानिक प्रशासन आणि एनडीआरएफ सध्या घटनास्थळी शोध आणि बचाव कार्य करत आहेत. आणखी दोन व्यक्ती ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे..सोमवारी पहाटे (६ जुलै) मावळ तालुक्यातील पाटन गावात एका घरावर दरड कोसळली. प्राथमिक माहितीनुसार, त्या घरात राहणारे संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकले होते. घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार घटनास्थळी पोहोचले आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) पुणे येथील ५ व्या बटालियनची मदत मागण्यात आली. त्यानुसार, इन्स्पेक्टर रविंदर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि असिस्टंट कमांडंट चंद्रकेतू शर्मा यांच्या देखरेखीखाली ३० सदस्यांचे पथक (यात १ अधिकारी, २ वरिष्ठ अधिकारी आणि २७ जवानांचा समावेश आहे) आवश्यक आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणांसह पहाटे ५:५० वाजता घटनास्थळाकडे रवाना झाले. .Pune Landslide: मावळात भीषण दुर्घटना! पाटण गावात घरावर दरड कोसळली; संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती.जिल्हाधिकाऱ्यांचे नागरिकांना आवाहनसध्या बचाव कार्य सुरू असून, आतापर्यंत एक मृतदेह हाती लागल्याची माहिती समोर आली आहे.पुणे जिल्ह्यात काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे,अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडली आहे. सर्व यंत्रणा सज्ज आहे तातडीने उपाययोजना केल्या जात आहेत नागरिकांना बाहेर पडू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना केले आहे. .FAQs 1. दरड कोसळण्याची घटना कुठे घडली? ➡️ पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील पाटन गावात ही घटना घडली.2. या घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला आहे? ➡️ आतापर्यंत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे.3. अजून कोणी अडकल्याची शक्यता आहे का? ➡️ हो, आणखी दोन जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती आहे.4. बचावकार्य कोण करत आहे? ➡️ पीएमआरडीए, स्थानिक प्रशासन आणि NDRFकडून संयुक्त बचावकार्य सुरू आहे.5. NDRF पथकाची माहिती काय आहे? ➡️ ३० सदस्यांचे पथक आवश्यक उपकरणांसह घटनास्थळी पोहोचले आहे.6. प्रशासनाने नागरिकांना काय सूचना दिल्या आहेत? ➡️ नागरिकांनी घराबाहेर न पडण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.