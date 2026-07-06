पुणे

Pune Landslide : पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा तडाखा ! मावळच्या पाटण गावात दरड कोसळली; एकाचा मृत्यू, दोघे अडकल्याची भीती, बचावकार्य सुरूच

Maval Patan Incident : मावळ तालुक्यातील पाटन गावात ६ जुलै पहाटे घरावर दरड कोसळली. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. आणखी दोन जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Rescue teams including NDRF personnel clearing debris after a landslide hit a house in Patan village

Rescue teams including NDRF personnel clearing debris after a landslide hit a house in Patan village

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील पाटन गावात दरड कोसळण्याच्या घटनेत एकाचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. पीएमआरडीए (PMRDA), स्थानिक प्रशासन आणि एनडीआरएफ सध्या घटनास्थळी शोध आणि बचाव कार्य करत आहेत. आणखी दोन व्यक्ती ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

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