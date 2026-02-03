पुण्यात भाजपचा महापौर ठरला! अजितदादांनी दिलेला शब्द NCPने पाळला, फडणवीसांसोबत झाली होती चर्चा

पुणे महापालिकेच्या महापौरपदासाठी भाजपकडून मंजूषा नागपुरे यांचे नाव निश्चित करण्यात आलं आहे. महापौर पदाची निवडणूक ही बिनविरोध होणार असल्यानं आता निवडणुकीची केवळ औपाचरिकता राहिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. सिंहगड रोडला प्रथमच महापौर पदाचा मान मिळालाय. नागपुरे सलग तिसऱ्यांदा नगरसेवक झाल्या आहेत. यंदाही निवडणूक त्या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. .भाजप प्रदेशाध्यक्षांसह वरिष्ठ नेत्यांची सोमवारी रात्री महापौरपदाबाबत बैठक झाली होती. या बैठकीत तीन नावं निश्चित करण्यात आली होती. आज अर्ज दाखल होण्यापूर्वी भाजपकडून एक नाव निश्चित केलं गेलं. भाजपने महापालिकेत ११९ जागांवर विजय मिळवला असल्यानं महापौर भाजपचाच होणार हे निश्चित झालं होतं..Pune : पुणे, मुंबईला जाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; कात्रज नवीन बोगदा-नवले पूल लेन बंद.पुणे महानगरपालिकेत सर्वसाधारण महिला गटासाठी महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर झालं होतं. यासाठी मंजूषा नागपुरे यांच्यासह वर्षा तापकिर आणी मानसी देशपांडे यांची नावे आघाडीवर होती. मात्र मंजूषा नागपुरे यांनी बाजी मारली असून आता त्या महापौर होणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय..पुणे महापालिकेत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात मैत्रीपूर्ण निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार महापौर - उपमहापौर निवड बिनविरोध होईल असं ठरलं होतं. त्यामुळे या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवार दिला जाणार नसल्याचं राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.