पुण्यात महापौरपदावरून भाजपमध्ये नाराजी, ज्येष्ठ नगरसेविकेनं मारली दांडी; तर काँग्रेसनेही दिला धक्का

Pune Mayor : पुण्यात भाजपने महापौर पदासाठी मंजुषा नागपुरे यांना उमेदवारी दिली असून त्यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. आता यामुळे पक्षात नाराजी उफाळून आली असून नगरसेविका वर्षा तापकिर या अर्ज दाखल करताना गैरहजर होत्या.
BJP Faces Internal Rift Over Pune Mayor Candidate Congress Adds Pressure

सूरज यादव
पुण्यात भाजपने महापौरपदासाठी मंजुषा नागपुरे यांना संधी दिलीय. मंजुषा नागपुरे यांच्यासह तीन महिलांच्या नावांची चर्चा होती. पण भाजपने मंजुषा नागपुरे यांना महापौर पदाची उमेदवारी दिल्यानं आता नाराजी उफाळून आलीय. भाजपच्या नगरसेविका वर्षा तापकिर या नाराज झाल्या आहेत. वर्षा तापकीर यासुद्धा महापौर पदाच्या दावेदार मानल्या जात होत्या.

