पुण्यात महापौरपदावरून भाजपमध्ये नाराजी, ज्येष्ठ नगरसेविकेनं मारली दांडी; तर काँग्रेसनेही दिला धक्का

पुण्यात भाजपने महापौरपदासाठी मंजुषा नागपुरे यांना संधी दिलीय. मंजुषा नागपुरे यांच्यासह तीन महिलांच्या नावांची चर्चा होती. पण भाजपने मंजुषा नागपुरे यांना महापौर पदाची उमेदवारी दिल्यानं आता नाराजी उफाळून आलीय. भाजपच्या नगरसेविका वर्षा तापकिर या नाराज झाल्या आहेत. वर्षा तापकीर यासुद्धा महापौर पदाच्या दावेदार मानल्या जात होत्या. .वर्षा तापकीर या भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका आहेत. आज महापौरपदासाठी भाजपच्या मंजुषा नागपुरे यांनी अर्ज दाखल केला. यावेळी भाजपचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. पण नगरसेविका वर्षा तापकीर या उपस्थित नव्हत्या. त्यामुळे त्या नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे..Pune BJP Respects Ajit Pawar : पुण्याच्या महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर भाजप जल्लोष करणार का? अजित पवारांच्या निधनामुळे घेतला मोठा निर्णय.दरम्यान, भाजपकडून महापौर व महापौर निवड बिनविरोध करण्यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. पण काँग्रेसने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानं बिनविरोध निवडीला खो बसला आहे. भाजपाकडून मंजुषा नागपुरे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे तर काँग्रेस कडून अश्विनी लांडगे यांना उमेदवारी दिली गेलीय. अश्विनी लांडगे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज नगरसचिव यांच्याकडे दाखल केला आहे..पुण्यातील महापौर-उपमहापौर निवडणुकीपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस लांब राहिला आहे. उपमहापौर पदासाठी आरपीआयकडून परशुराम वाडेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्याविरोधातही काँग्रेसने साहिल केदारी यांचा अर्ज दाखल केला आहे..