प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला..

पुणे/बाणेर : माण ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक(आचार्य आनंदऋषीजी चौक)दरम्यान १९ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रोची पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत शिवाजीनगरदरम्यान मेट्रोचे काम पूर्ण करून प्रवाशांसाठी मार्ग खुला करण्याचा प्रयत्न प्राधिकरणाकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुण्यातील तिसरा मेट्रो मार्ग प्रवाशांसाठी खुला होईल..माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान २३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. नोव्हेंबर २०११ मध्ये कामाला सुरुवात झाली. ही संपूर्ण एलिव्हेटेड मेट्रो असणार आहे. मेट्रोचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, काही ठिकाणच्या मेट्रो स्टेशनचे काम सुरू आहे. गेल्या आठवड्यापासून २३ पैकी १९ किलोमीटरच्या मार्गावर 'पीएमआरडीए'कडून यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. त्यामुळे आता केवळ पाच किलोमीटर मेट्रो मार्गावरील काम सुरू असून, तेही मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे काही स्टेशन वगळता मार्चअखेर प्रवाशांसाठी संपूर्ण मार्गावरील मेट्रो खुली करून वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे..गेल्या अनेक वर्षांपासून बाणेर आणि हिंजवडी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी पुणेकरांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. तासन् तास कोंडीत अडकून पडणाऱ्या वाहनचालकांसाठी मेट्रो उत्तम पर्याय ठरणार आहे. ही सेवा सुरू झाल्यावर प्रवासाचा वेळ वाचणार असून, इंधनाचीही बचत होणार आहे. मार्चनंतर 'माण ते हिंजवडी' हा तिसरा मेट्रो मार्ग सुरू होणार असल्यामुळे पुण्यात हिंजवडीला कामानिमित्त जाणाऱ्या हजारो नागरिकांची प्रतीक्षा संपणार आहे..वाहतूक कोंडीतून काहीसा दिलासाया मेट्रो प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून आनंदऋषीजी चौकात दुमजली उड्डाणपुलाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. या पुलाच्या पहिल्या स्तरावर दुहेरी वाहतूक, तर वरच्या स्तरावर मेट्रो मार्गिका असणार आहे. यापैकी औंध ते शिवाजीनगर या एका बाजूचे काम पूर्ण होऊन तो वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील बाणेर, पाषाणकडील बाजूंची कामे अद्यापही सुरू आहेत. औंधहून शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना पुलाची एक बाजू खुली झाल्याने वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळाला आहे. मात्र, विरुद्ध दिशेने म्हणजेच शिवाजीनगरहून औंध, बाणेर आणि पाषाणकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना अजून काही काळ वाट बघावी लागणार आहे.