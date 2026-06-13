Pune Metro: पुणेकरांची प्रतीक्षा आणखी वाढली! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोला ३ महिन्यांचा विलंब; PMRDA आणि कंत्राटदार दोघेही जबाबदार?

-उमेश शेळकेपुणे : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो सुरू होण्यास विलंब होण्यामागे कंत्राटदार कंपनीबरोबरच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) प्रशासनदेखील तितकेच जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पाच्या पुणे शहरातील स्थानकांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. .MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .बाणेर गाव येथील १६ नंबर, तर बाणेर-पाषाण लिंक रस्त्यावरील महाबळेश्वर हॉटेलजवळील स्थानकांसाठीच्या जिन्यांची कामेदेखील झालेली नाहीत. तसेच इतर ठिकाणी तिकीट घरांची कामे सुरूच आहेत..आणखी तीन महिने प्रतीक्षापिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून पुणे महापालिका हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर बाणेर येथील १६ आणि १७ नंबरच्या स्थानकांची साठ टक्क्यांहून अधिक कामे प्रलंबित आहेत. वरील बाजूस स्थानकाचे काम सुरू असून साहित्य नेण्यासाठी असलेल्या लिफ्टचे काम झाले आहे. ही कामे पूर्ण होण्यास किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे. बाणेर फाटा येथील स्थानक क्रमांक १८ आणि सकाळनगर येथील १९ ची कामे मात्र अंतिम टप्प्यात आली आहेत..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...भूसंपादनातच विलंबया प्रकल्पाचा जवळपास साठ टक्के भाग हा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. एकूण २३ स्थानकांपैकी बहुतांश पुण्याच्या हद्दीत येतात. नव्वद टक्के जागेचे भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम हाती घेऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना राज्य शासनाच्या होत्या. परंतु ‘पीएमआरडीए’कडून मेट्रो प्रकल्पाबाबत या सूचनांचे पालन झालेले नाही. मेट्रो स्थानकांसाठी लागणाऱ्या जागांचे भूसंपादन करण्यास झालेला विलंब, जागा ताब्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या तेथील सुविधा हलविण्यात गेलेला वेळ, कामगारांचा तुटवडा अशा अनेक कारणांमुळे स्थानकांची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.