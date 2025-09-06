Pune Metro : गणपती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोचा मोठा निर्णय; रात्री 11 वाजेपर्यंत सलग 41 तास धावणार मेट्रो, प्रवाशांना दिलासा

पुणे : राज्यभरात सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोने (Pune Metro Ganeshotsav) मोठा निर्णय घेतला आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) पहाटेपर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याचे नियोजन केले आहे. विशेष म्हणजे, विसर्जनाच्या दिवशी तब्बल सलग 41 तास मेट्रो सेवा अखंड सुरू राहणार आहे..रात्री दोनपर्यंत धावणार मेट्रोगणेशोत्सव काळात पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर मानाचे गणपती आणि देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी होते. या पार्श्वभूमीवर महामेट्रोने 27 ते 29 ऑगस्ट या पहिल्या तीन दिवसांत मेट्रो सेवा सकाळी 6 ते रात्री 11 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, 30 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर दरम्यान सेवा सकाळी 6 ते पहाटे 2 वाजेपर्यंत चालेल..विसर्जनासाठी तब्बल 41 तास अखंड सेवाअनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, 6 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6 वाजल्यापासून ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 7 सप्टेंबर रात्री 11 वाजेपर्यंत सलग 41 तास मेट्रो सेवा सुरू राहणार आहे. यामुळे भाविकांना रात्री उशिरापर्यंत गणपतीचे देखावे पाहणे आणि विसर्जन मिरवणुकांमध्ये सहभागी होणे सोपे होणार आहे..Mumbai Police : गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी मुंबईत 84 रस्ते बंद; तब्बल 4 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त, 32 रस्त्यांवर मालवाहतूक वाहनांना बंदी.जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट मार्गावर धावणार मेट्रोयावर्षी प्रथमच जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट या मार्गावरील मेट्रो सुरू राहणार असून, कसबा, मंडई आणि स्वारगेट ही महत्त्वाची स्थानके उघडण्यात आली आहेत. ही सर्व स्थानके मानाच्या गणपतीजवळ असल्यामुळे गर्दी टाळून मेट्रोमार्गे दर्शन घेणे सोपे होईल..गर्दी टाळण्यासाठी विशेष नियोजनमध्यवर्ती भागातील मंडई, कसबा परिसरात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मेट्रो प्रशासनाने विशेष व्यवस्था केली आहे. मंडई स्थानकात एका बाजूने प्रवेश आणि दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडण्याची सोय करण्यात आली आहे. तसेच, वाढीव फेऱ्यांमुळे प्रवाशांना प्रवास अधिक सोयीचा होईल. महामेट्रोने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, या विशेष व्यवस्थेचा लाभ घेऊन गर्दी न करता सुरक्षित आणि सोयीस्कर पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.