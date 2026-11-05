Pune Metro Pink Line Parking : मेट्रो सुरू झाली, पण गाडी पार्क कुठे करायची? हिंजवडी-शिवाजीनगर लाईन-३ वरील 'पार्क अँड राइड'चे वास्तव; पाहा कोणत्या स्थानकांवर आहे पार्किंग!

पुणेकरांची आणि विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या लाखो नोकरदारांची स्वप्नपूर्ती करणारी शिवाजीनगर ते मान-हिंजवडी मेट्रो लाईन-३ (पिंक लाईन / पुणेरी मेट्रो) अखेर प्रत्यक्ष प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. दररोज तब्बल अडीच लाख प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या या २३.२ किलोमीटरच्या मार्गामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फुटणार असा दावा केला जात असला, तरी मेट्रो स्थानकावर पोहोचल्यानंतर "स्वतःची गाडी पार्क कुठे करायची?" (Park and Ride), हा सर्वात कळीचा आणि गंभीर प्रश्न आता प्रवाशांसमोर उभा ठाकला आहे..संपूर्ण मार्गावरील २३ पैकी अवघ्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत स्थानकांवरच हक्काची पार्किंग जागा उपलब्ध असल्याने, प्रवाशांना 'पार्क अँड राइड'चा लाभ मिळणार की गाड्या थेट टोईंगच्या विळख्यात अडकणार, याचा घेतलेला हा सखोल आढावा..माचाळ गावात ७८ वर्षांनंतर धावली पहिली एसटी बस.सुरुवातीला २३ पैकी केवळ ३ स्थानकांवर जागामेट्रो लाईन-३ चे काम पीपीपी (PPP) तत्त्वावर टाटा आणि सिमेन्सच्या संयुक्त भागीदारीतून सुरू असताना, स्थानकांखाली पार्किंगसाठी जागा मिळवणे हे 'पीएमआरडीए'समोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरले होते.सुरुवातीला केवळ माण डेपो (Maan Depot), बालेवाडी (Balewadi) आणि शिवाजीनगर / जिल्हा न्यायालय (Shivajinagar District Court) या अवघ्या तीनच ठिकाणी पार्किंगसाठी जमीन उपलब्ध झाली होती.उर्वरित २० स्थानकांवर रस्ते अरुंद असल्याने आणि दुतर्फा व्यावसायिक व निवासी इमारती असल्याने थेट स्थानकालगत पार्किंग उभारणे अशक्य बनले होते..बाणेर-बालेवाडीत ८ मोकळे भूखंड पार्किंगसाठीप्रवाशांची अडचण ओळखून पुणे महानगरपालिकेने (PMC) बाणेर आणि बालेवाडी परिसरातील आपले ८ अॅमेनिटी स्पेसचे भूखंड मेट्रो पार्किंगसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व भूखंड मेट्रो स्थानकांपासून १०० ते ४०० मीटरच्या अंतरावर आहेत:बालेवाडी अमर टेक पार्क (PMR-11 स्थानक) : येथे सुमारे ३० हजार चौरस फूट जागेत भव्य पार्किंग विकसित करण्यात आले आहे.बाणेर एबीझेड परिसर (PMR-14 स्थानक) : येथे २१ हजार चौरस फूट जागेत दुचाकी व चारचाकींसाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे.इतर ७ स्थानके : याशिवाय बालेवाडी स्टेडियम (फूड हबजवळ - ३०० मीटर), एनआयसीएमएआर (NICMAR - २५० मीटर), रामनगर (के-स्क्वेअरजवळ - ४०० मीटर), लक्ष्मी नगर, बालेवाडी फाटा आणि बाणेर गाव या स्थानकांसाठी पालिकेच्या भूखंडांवर पार्किंगचे नियोजन करण्यात आले आहे..कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?.गणेशखिंड रस्ता आणि विद्यापीठ चौकात प्रवाशांचे काय होणार?बाणेर आणि बालेवाडीत मोकळ्या जागांमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी मध्यवर्ती पुण्यातील कॉरिडॉरवर परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक, कृषी महाविद्यालय, सकाळ नगर, औंध आणि ब्रीमन चौक या अत्यंत गजबजलेल्या भागात स्थानकांखाली दुचाकी लावण्यासाठीही जागा शिल्लक नाही.गणेशखिंड रस्त्यावर नव्याने दुमजली उड्डाणपूल झाल्यामुळे रस्त्याची रुंदी मर्यादित आहे. अशा वेळी जर प्रवाशांनी मेट्रो स्थानकाखाली रस्त्याच्या कडेला गाड्या लावल्या, तर वाहतूक पोलिसांकडून टोईंग कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची दाट शक्यता आहे.हिंजवडीतील फेज-१, फेज-२ आणि फेज-३ या आयटी पट्ट्यातही रस्त्यालगत अनधिकृत पार्किंगमुळे कोंडी वाढण्याचा धोका वाहतूक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..'पार्क अँड राइड'चा कसा घ्याल लाभ?माण डेपो (Maan) : पिरंगुट, मुळशी, घोटावडे आणि लगतच्या ग्रामीण भागातून हिंजवडी किंवा पुण्यात येणाऱ्यांसाठी माण डेपो येथे अद्ययावत 'पार्क अँड राइड' हब तयार करण्यात आला आहे. येथे दुचाकी किंवा कार पार्क करून प्रवासी थेट मेट्रो पकडू शकतात.शिवाजीनगर इंटरचेंज हब : स्वारगेट, पिंपरी किंवा कोथरूडहून येणारे नागरिक शिवाजीनगर दिवाणी न्यायालयात गाडी लावून किंवा महामेट्रो लाईन १ व २ वरून उतरून थेट लाईन-३ मध्ये प्रवेश करू शकतात.पार्किंग शुल्क (Parking Charges) : महामेट्रोच्या धोरणानुसार, नाममात्र प्रतितास दराने (दुचाकीसाठी अंदाजे ₹८ ते ₹१०, तर चारचाकीसाठी ₹२० ते ₹३०) पे-अँड-पार्क सेवा दिली जाणार आहे. दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्थाही काही स्थानकांवर नाममात्र ₹५ शुल्कात असेल..Mixed Gender Cricket Tournament : क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! मुलं आणि मुली खेळणार एकाच टीममधून; 'हा' नवा विचित्र नियम पाहून चक्रावून जाल!.पार्किंगचा अभाव असलेल्या ठिकाणी काय आहे उपाय?शहरातील बहुतांश स्थानकांवर पार्किंगची जागा नसल्याने, मेट्रो प्रशासनाने पीएमपीएमएल (PMPML) फिडर बस सेवा, ई-रिक्षा स्टँड्स आणि शेअरिंग सायकल/इलेक्ट्रिक स्कूटर्सवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत प्रत्येक स्थानकापासून घरापर्यंतची किंवा कार्यालयापर्यंतची 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' मजबूत होत नाही आणि सुरक्षित वाहनतळ मिळत नाहीत, तोपर्यंत आयटीयन्स आपल्या दुचाकी व मोटारी पूर्णपणे घरी सोडून मेट्रोकडे वळतील का, हा मोठा यक्षप्रश्न कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.