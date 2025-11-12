पुणे

Maha Metro Revenue : उत्पन्नवाढीसाठी ‘महामेट्रो’च्या योजना, जाहिरातींसाठी जागा भाड्याने देणार; नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर भर

Filling the 50% Revenue Gap : महामेट्रो आगामी काळात उत्पन्न वाढीसाठी (नॉन-फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू), तिकीट विक्रीतून येणाऱ्या ५०% उत्पन्नाची तूट भरून काढण्यासाठी, एलिव्हेटेड कॉरिडॉरवर फायबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, मोबाईल टॉवर आणि स्थानकांचे सह-ब्रँडिंग करून खासगी उद्योग/व्यावसायिकांना सामावून घेणार आहे.
पुणे : मेट्रोच्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरवर फायबर ऑप्टिक्सचे नेटवर्क खासगी टेलिकॉमला भाड्याने देणे, मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी स्थानक आणि डेपोच्या इमारतींवर जागा भाड्याने देणे आदी उपाययोजना करून महामेट्रो आगामी काळात उत्पन्न वाढीसाठी (नॉन फेअर बॉक्स रेव्हेन्यू) प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी विविध योजना महामेट्रोने तयार केल्या असून, त्यात खासगी उद्योग, व्यावसायिकांना सामावून घेतले जाणार आहे.

