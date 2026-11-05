What Is One Pune NCMC RuPay Card? : पुणे मेट्रो प्रवाशांसाठी खूशखबर! 'वन पुणे कार्ड'वर मिळतोय 10 टक्के डिस्काउंट; जाणून घ्या चार्जेस आणि रिचार्ज प्रोसेस

How to get One Pune Metro Card : पुणे मेट्रोच्या लाईन ३ वर प्रवासी सेवा सुरू झाल्याने हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रवासाचे नवे पर्याय उपलब्ध झाले (Pune Metro smart card recharge charges) आहेत. मेट्रोने प्रवास करताना प्रत्येक वेळी तिकीट काढण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज भासू नये, यासाठी व्हॉट्सॲप, मोबाईल ॲप, क्यूआर कोड, स्वयंचलित तिकीट व्हेंडिंग मशिन आणि ‘वन पुणे कार्ड’ अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यापैकी ‘वन पुणे कार्ड’ हा नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी सोयीचा पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, या कार्डच्या रिचार्जवर १० टक्के सवलतीचाही लाभ मिळतो..पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (PMRDA) विकसित करण्यात आलेला पुणे मेट्रो लाईन ३ हा २३.२०३ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मेट्रो मार्ग आहे. या मार्गामुळे हिंजवडीतील आयटी हब थेट मध्य पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाशी जोडले गेले आहे. आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी, विद्यार्थी आणि दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा ठरणार आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळून प्रवासाचा वेळ वाचविण्यासही या मेट्रोचा फायदा होणार आहे..वन पुणे कार्ड म्हणजे काय?‘वन पुणे कार्ड’ (One Pune NCMC RuPay Card) हे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) प्रणालीवर आधारित प्रीपेड रुपे कार्ड आहे. या एकाच कार्डचा वापर मेट्रो प्रवासासह किरकोळ खरेदी आणि ऑनलाइन व्यवहारांसाठीही करता येतो. कार्ड कॉन्टॅक्टलेस तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि निर्गमन गेटवर कार्ड टॅप करून प्रवास करता येतो..या कार्डचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रवास सुरू करण्यापूर्वी अंतिम स्थानक निश्चित करण्याची आवश्यकता नाही. प्रवासी ज्या स्थानकावरून प्रवास सुरू करतात आणि ज्या स्थानकावर उतरतात, त्यानुसार प्रत्यक्ष प्रवासाचे भाडे कार्डमधील शिल्लक रकमेतून वजा केले जाते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी तिकीट खरेदी करण्याची कटकट कमी होते..Who Is Suraj Gurav? : साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकपदी सूरज गुरव; डॉ. वैशाली कडूकर यांची पुण्यात बदली, महापौर निवडीवेळी मुश्रीफांसोबत झालेला गुरव यांचा वाद.वन पुणे कार्डचे प्रमुख फायदे कोणते?एकाच कार्डचा अनेक ठिकाणी वापर : मेट्रो प्रवास, किरकोळ खरेदी आणि ऑनलाइन व्यवहारांसाठी एकच कार्ड वापरता येते.१० टक्के रिचार्ज सवलत : पात्र रिचार्ज सुविधेअंतर्गत प्रवाशांना १० टक्के सवलतीचा लाभ मिळतो.वेळेची बचत : प्रत्येक प्रवासासाठी तिकीट खरेदी करण्यासाठी रांगेत थांबण्याची गरज नाही.कॉन्टॅक्टलेस सुविधा : प्रवेश आणि निर्गमन गेटवर कार्ड टॅप करून जलद व्यवहार करता येतात.ऑटो टॉप-अप : कार्डमध्ये रक्कम भरण्यासाठी ऑटो टॉप-अपची सुविधा उपलब्ध आहे.सुरक्षित व्यवहार : ईएमव्ही तंत्रज्ञानामुळे व्यवहारांना अतिरिक्त सुरक्षा मिळते.प्रवासात लवचिकता : प्रवासाचे आधी नियोजन करण्याची आवश्यकता नसून प्रत्यक्ष प्रवासानुसार भाडे आकारले जाते..वन पुणे कार्डसाठी किती शुल्क आकारले जाते?वन पुणे कार्ड मिळविण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी काही शुल्क आकारले जाते. कार्ड जारी करणे, वार्षिक देखभाल, रिचार्ज आणि कार्ड बदलणे यासाठीचे शुल्क पुढीलप्रमाणे आहे.शुल्काचा प्रकार आकारणीकार्ड जारी करण्याचे शुल्क - १०० रुपयेवार्षिक देखभाल शुल्क - ७५ रुपयेकार्ड बदलण्याचे शुल्क - १०० रुपयेकमाल शिल्लक मर्यादा - २,००० रुपयेकिमान रिचार्ज रक्कम - ५० रुपये रिचार्ज शुल्क - रकमेच्या १.८ टक्के (कमाल १२ रुपये)शिल्लक तपासणी शुल्क - मोफत.मेट्रो प्रवासासाठी कार्डचा वापर कसा कराल?वन पुणे कार्डचा वापर करणे सोपे आहे. प्रवाशांनी मेट्रो स्थानकाच्या प्रवेशद्वारावरील रीडरवर कार्ड टॅप करावे. प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर ज्या स्थानकावर उतरायचे आहे, तेथील निर्गमन गेटवर पुन्हा कार्ड टॅप करावे लागते.प्रवेश आणि निर्गमनाच्या नोंदीच्या आधारे प्रवासाचे भाडे निश्चित केले जाते. त्यानंतर ही रक्कम कार्डमधील शिल्लक रकमेतून आपोआप वजा होते. त्यामुळे प्रवास सुरू करण्यापूर्वी नेमके कोणत्या स्थानकापर्यंत जायचे आहे, हे निश्चित करण्याची गरज राहत नाही.प्रत्येक कॉन्टॅक्टलेस व्यवहारासाठी कमाल दोन हजार रुपयांची मर्यादा असून, एका दिवसात जास्तीत जास्त २० कॉन्टॅक्टलेस व्यवहार करता येतात. याशिवाय, वन पुणे कार्डचा वापर करून मेट्रो स्थानकांवरून प्रवास पास खरेदी करणे किंवा त्याचे नूतनीकरण करणेही शक्य आहे..Aaranksha Yadav IPS : UPSC मध्ये 201 वी रँक ते IPS अनमोल मित्तल यांच्याशी लग्न! औसा उपविभागाला मिळालं युवा महिला IPS अधिकाऱ्याचं नेतृत्व, अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती.खरेदी आणि ऑनलाइन व्यवहारांसाठीही वापरवन पुणे कार्ड केवळ मेट्रो प्रवासासाठी मर्यादित नाही. ग्राहक पोर्टलवरून कॉन्टॅक्टलेस आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांची सुविधा सुरू केल्यानंतर या कार्डचा वापर किरकोळ विक्री केंद्रांवर तसेच ऑनलाइन खरेदीसाठी करता येतो. त्यामुळे प्रवाशांना दैनंदिन व्यवहारांसाठीही या कार्डचा उपयोग होऊ शकतो..ग्राहक पोर्टलवर मिळतात 'या' सुविधावन पुणे कार्डधारकांना ग्राहक पोर्टलवर नोंदणी करून कार्डशी संबंधित विविध सुविधा वापरता येतात. यासाठी पोर्टलवर कार्ड क्रमांक आणि जन्मतारीख नोंदवावी लागते. त्यानंतर नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी पाठवला जातो. ओटीपी पडताळल्यानंतर युजरनेम आणि पासवर्ड तयार करून लॉगिन करता येते..लॉगिन केल्यानंतर पुढील सुविधा उपलब्ध होतात.कार्डमधील शिल्लक रक्कम तपासणे.व्यवहारांचे स्टेटमेंट पाहणे.कार्ड तात्पुरते ब्लॉक करणे.कार्डचा पिन सेट करणे.व्यवहारांची मर्यादा निश्चित करणे.कॉन्टॅक्टलेस व्यवहार सुरू किंवा बंद करणे.ई-कॉमर्स व्यवहारांची सुविधा सुरू किंवा बंद करणे.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि मदत सुविधा वापरणे..कार्डसंदर्भात अडचण आल्यास हेल्पलाइनवर संपर्कवन पुणे कार्डची शिल्लक रक्कम, कार्ड ब्लॉक करणे, व्यवहारांची माहिती, स्टेटमेंट आणि व्यवहारांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी ०२२-४५०००८०० या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येतो.कार्ड बदलण्याची सुविधा मेट्रो स्थानकांवरील काउंटरवर उपलब्ध आहे. कार्डवर होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे पाठवली जाते. ऑफलाइन तिकीट व्यवहारांच्या बाबतीत दिवसभरातील सर्व व्यवहारांचा एकत्रित संदेश दिवसअखेर पाठवला जातो..व्हॉट्सॲपवरून अवघ्या काही मिनिटांत तिकीट बुकिंगवन पुणे कार्डाव्यतिरिक्त प्रवाशांना व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही मेट्रोचे तिकीट बुक करता येते. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.१. सर्वप्रथम +९१ ९४२०१ ०१९९० हा अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांक मोबाइलमध्ये सेव्ह करावा.२. या क्रमांकावर 'Hi' असा संदेश पाठवावा.३. त्यानंतर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या 'Book Now' या पर्यायावर क्लिक करून 'Line 3' निवडावी.४. प्रवासाचे सुरुवातीचे आणि अंतिम स्थानक निवडून प्रवाशांची संख्या नमूद करावी.५. त्यानंतर स्क्रीनवर दिसणारे प्रवासाचे भाडे तपासून यूपीआय किंवा डेबिट-क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करावे.६. पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर क्यूआर कोड असलेले ई-तिकीट व्हॉट्सॲपवर प्राप्त होईल.महत्त्वाचे : पेमेंटची प्रक्रिया पाच मिनिटांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे..मोबाईल ॲपवरूनही काढता येणार तिकीटप्रवाशांना पुणे मेट्रोच्या अधिकृत मोबाईल ॲपवरूनही तिकीट बुक करता येते. ॲपमध्ये लॉग इन केल्यानंतर 'Book Ticket' हा पर्याय निवडावा. त्यानंतर 'Line 3' निवडून प्रवासाचे सुरुवातीचे आणि अंतिम स्थानक निश्चित करावे. ऑनलाइन पेमेंट पूर्ण केल्यानंतर क्यूआर कोड असलेले ई-तिकीट ॲपमध्ये उपलब्ध होते. याशिवाय, प्रवाशांना मेट्रो स्थानकांवरील स्वयंचलित तिकीट व्हेंडिंग मशिन आणि तिकीट काउंटरचाही पर्याय उपलब्ध आहे..एकूणच, पुणे मेट्रोचा प्रवास अधिक वेगवान, सुलभ आणि कॅशलेस करण्यासाठी विविध तिकीट सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी ‘वन पुणे कार्ड’ उपयुक्त ठरू शकते. मेट्रो प्रवासासोबतच खरेदी आणि ऑनलाइन व्यवहारांची सुविधा एकाच कार्डमध्ये उपलब्ध असल्याने प्रवाशांना दैनंदिन व्यवहारांसाठीही त्याचा फायदा घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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