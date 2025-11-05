पुणे

Pune Metro : पुण्यातील विस्तारित दोन मेट्रो मार्गांना मंजुरी; हडपसर-लोणी काळभोर, सासवड मार्गांचा समावेश

Pune Metro Phase-2 Expansion Approved : पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या १६ किमी लांबीच्या दोन विस्तारित मार्गांना ५,७०४ कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने मंजुरी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : खडकवासला- स्वारगेट-हडपसर-खराडी मेट्रोमार्गांतर्गत हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या दोन विस्तारित मेट्रो प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

