Pune Metro : पुण्यातील विस्तारित दोन मेट्रो मार्गांना मंजुरी; हडपसर-लोणी काळभोर, सासवड मार्गांचा समावेश

पुणे : खडकवासला- स्वारगेट-हडपसर-खराडी मेट्रोमार्गांतर्गत हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या दोन विस्तारित मेट्रो प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. .हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड हे दोन मार्ग १६ किलोमीटर लांबीचे असून त्यामध्ये १४ उन्नत (एलिव्हेटेड) स्थानकांचा समावेश असेल. या दोन्ही विस्तारित मार्गांसाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपये खर्च येणार असून या पूर्णतः उन्नत मेट्रो प्रकल्पांची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुणे मेट्रोचे जाळे पूर्वेकडे विस्तारित होणार असून ग्रामीण भागालाही मेट्रो सेवेचा लाभ मिळणार आहे, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला..पुणे मेट्रो टप्पा-२ अंतर्गत होणाऱ्या या दोन विस्तारित मार्गांमुळे हडपसर, फुरसुंगी, लोणी काळभोर आणि सासवडसारख्या वाढत्या उपनगरांना मेट्रो जोडली जाणार आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले..Pune Crime: पिंपळगाव खडकीत मध्यरात्रीचा थरार! युवकाचा खून करून विहिरीत फेकले.मेट्रो प्रकल्पांना 'डेडलाइन'पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पुण्यातील मेट्रो सहा कोचच्या करून हे सर्व प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होतील, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. पुणे-चिंचवड महापालिका ते निगडी या ४.४ किलोमीटर लांबीच्या इलिव्हेटेड मेट्रोचे काम जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच पुणे मेट्रो लाईन तीनचे काम लवकर पूर्ण करून खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले..पुरंदर विमानतळाला थेट जोडणीहडपसर-लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो-सासवड कॉरिडॉर तयार करताना हा मार्ग बोगद्याद्वारे पुरंदर विमानतळापर्यंत नेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुरंदर विमानतळावर जाण्यासाठी रस्ते आणि मेट्रोचे नियोजन करण्यासह पार्किंग सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.