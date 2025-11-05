पुणे

Pune Metro : 'कारशेड'साठी जागाच नाही! पुणे मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यात मोठा अडथळा; CWPRS ने प्रस्ताव फेटाळला

Metro Car Shed Land Proposal Rejected by CWPRS : खडकवासला ते खराडी या चौथ्या टप्प्यातील सुमारे ३१.६४ किमी लांबीच्या पुणे मेट्रो मार्गाच्या कारशेडसाठी खडकवासला येथील २० हेक्टर जागेचा भूसंपादन प्रस्ताव केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राने (CWPRS) जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत फेटाळला आहे.
Metro Car Shed Land Proposal Rejected by CWPRS

Metro Car Shed Land Proposal Rejected by CWPRS

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला : खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी या चौथ्या टप्प्यातील मेट्रो मार्गाच्या कारशेडसाठी खडकवासला येथील केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राची (सीडब्ल्यूपीआरएस) २० हेक्टर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, या भूसंपादनासाठी पाठविण्यात आलेल्या मागणीवर ‘संशोधन संस्थे’ने जागा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करून हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Metro
Metro Station
Metro Project
Maha Metro
Metro station crowding

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com