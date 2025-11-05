Pune Metro : 'कारशेड'साठी जागाच नाही! पुणे मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यात मोठा अडथळा; CWPRS ने प्रस्ताव फेटाळला

खडकवासला : खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी या चौथ्या टप्प्यातील मेट्रो मार्गाच्या कारशेडसाठी खडकवासला येथील केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्राची (सीडब्ल्यूपीआरएस) २० हेक्टर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, या भूसंपादनासाठी पाठविण्यात आलेल्या मागणीवर ‘संशोधन संस्थे’ने जागा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करून हा प्रस्ताव नाकारला आहे..खडकवासला, स्वारगेट, हडपसर, खराडी या मार्गासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) खडकवासला येथे सुमारे २० हेक्टर जागेत कारशेड उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी ‘महामेट्रो’ने ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ची २० हेक्टर जागा निवडली होती. त्यानुसार भूसंपादनासाठी संस्थेकडे मागणी प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, संशोधन केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे..Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावर भरदिवसा थरार; तरुणाचा कुकरीने वार करून खून.खडकवासला - स्वारगेट - हडपसर - खराडी मार्गावरील मेट्रोचा प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. सुमारे ३१.६४ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पात २८ स्थानके असणार असून, राज्य सरकारने ९,८९७ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित केला आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या मार्गिकेला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे..राज्य, केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव‘‘मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ची जागा आवश्यक आहे. त्यांच्याशी याबाबत गेल्या महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. आता राज्य आणि केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून पुढील प्रक्रिया केली जाईल,’’ असे महामेट्रोकडून सांगण्यात आले..केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्रात नदी, धरणे आणि महासागर यांची प्रतिरूपे (मॉडेल्स) तयार केली जातात. या अभ्यासासाठी केंद्रात अनेक विशाल हँगर्स असून, संशोधन केंद्राची बहुतांश जागा आधीच वापरात आहे. आमच्या चालू तसेच आगामी प्रकल्पांसाठी या उपलब्ध जागेचा वापर करावा लागणार आहे. तसेच भविष्यात संशोधन केंद्राच्या विस्तारीकरणासाठीही अतिरिक्त जागेची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे संशोधन केंद्राची जागा अन्य कोणत्याही प्रकल्पासाठी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.- डॉ. प्रभात चंद्रा, संचालक, केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.