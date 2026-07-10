Pune Metro Record Ridership : आषाढी वारीत पुणे मेट्रोचा नवा विक्रम; एकाच दिवशी तब्बल ३.५२ लाख प्रवाशांनी केला प्रवास

Special Metro Services for Ashadhi Ekadashi Devotees : संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पवित्र पालखी सोहळ्यांच्या आगमनाने पुणे शहर भाविकांच्या गर्दीने फुलले आहे. हजारो वारकऱ्यांनी पारंपरिक पायी प्रवासाबरोबरच आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य दिले. आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोने सुरु केलेल्या विशेष सेवांमुळे ९ जुलै २०२६ रोजी अवघ्या एका दिवसात ३,५२,६०६ प्रवाशांची नोंद करत नवा विक्रम प्रस्थापित केला. हा आकडा पूर्वीच्या सर्वाधिक प्रवासी संख्येच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो..मेट्रोच्या डब्यांमध्ये "विठ्ठल-विठ्ठल" आणि "ज्ञानोबा-तुकाराम" या जयघोषाने वातावरण भारावून गेले. वारकरी भाविक पारंपरिक टाळ-मृदंगाच्या तालावर अभंग गात होते. डब्यांमधील हे भक्तिमय गायन आणि आध्यात्मिक वातावरण पाहता हा प्रवास केवळ वाहतुकीचा नव्हता, तर भक्तीचा उत्सवच ठरला. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओत वारकऱ्यांच्या उत्साहाचे दर्शन घडते..Pune Metro: तारखा जाहीर, पण कामे अपूर्ण!’ हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोवर पुणेकर संतप्त; जबाबदारांवर कारवाईची मागणी.प्राचीन परंपरा आणि आधुनिकतेचा अनोखा संगमप्राचीन वारकरी परंपरा आणि आधुनिक मेट्रो व्यवस्था यांचा हा सुरेख मेळ पुणेकरांसाठी अभिमानास्पद ठरला. भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेता मेट्रो प्रशासनाने विशेष सेवांबरोबरच अतिरिक्त गाड्या सोडल्या. स्थानकांवर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून, गर्दी नियंत्रणासाठी योग्य उपाय योजण्यात आले आहेत. यामुळे प्रवास सुरळीत आणि सुरक्षित झाला..वारकऱ्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांनुसार, मेट्रोमुळे वेळेची बचत झाली आणि थकवा कमी झाला. एका वारकऱ्याने सांगितले, “पालखी सोहळ्यात मेट्रोने आमचा प्रवास सुलभ केला. विठ्ठलाच्या भजनासोबत मेट्रो प्रवास हा अनुभव अविस्मरणीय आहे.” या घटनेने श्रद्धा आणि प्रगती यांचा समतोल साधण्याचे उदाहरण पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.