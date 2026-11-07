Pune Metro: दिवाळीनिमित्त पुणे मेट्रोच्या वेळापत्रकात बदल; ८ नोव्हेंबरला रात्री ८ नंतर सेवा बंद

Pune Metro Revised Schedule for Diwali: दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोच्या वेळापत्रकात ८ नोव्हेंबर २०२६ (रविवार) रोजी बदल करण्यात आला आहे. पुणे मेट्रोच्या लाईन १, २ आणि ३ या तिन्ही मार्गांवरील सेवांच्या वेळेत बदल करण्यात आले असून, प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करताना सुधारित वेळापत्रकाची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..महामेट्रोकडून चालवण्यात येणाऱ्या मेट्रो लाईन १ (स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड) आणि लाईन २ (वनाज ते रामवाडी) या मार्गांवरील सेवा ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत. नेहमी या मार्गांवरील मेट्रो रात्री ११ वाजेपर्यंत धावतात. मात्र, दिवाळीनिमित्त शेवटच्या फेऱ्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे..Pune Metro Line 3: पुणे मेट्रोच्या पिंक लाइनमुळे हिंजवडी ते रेल्वे स्टेशन प्रवास होणार सोपा; कशी असेल पुणे विमानतळ कनेक्टिव्हिटी?.रविवार, ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मेट्रो लाइन 3 ची सेवा नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहे. त्यानुसार सकाळी ६ ते रात्री ११:३० वाजेपर्यंत प्रवाशांना मेट्रोने प्रवास करता येणार आहे.दिवाळीनिमित्त प्रवाशांची वाढती संख्या आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनाही मेट्रो सेवेचा लाभ घेता येणार आहे..दरम्यान, सोमवार पासून (९ नोव्हेंबर) पुणे मेट्रोच्या सर्व मार्गांवरील सेवा पुन्हा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू होतील. त्यानुसार, मेट्रोची पहिली फेरी सकाळी ६ वाजता, तर शेवटची फेरी रात्री ११ वाजता असेल. त्यामुळे ८ नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्या प्रवाशांनी मेट्रोच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार प्रवास करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.