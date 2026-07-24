Pune Metro Safety Nod: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोला सुरक्षा मंजुरी; ‘माण–बालेवाडी’ टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय आता सरकारच्या कोर्टात

पुणे : हिंजवडी- शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावरील माण ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम (बालेवाडी) दरम्यान प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली परवानगी कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी (सीएमआरएस) कार्यालयाने दिल्याची माहिती पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) शुक्रवारी दिली. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवासी वाहतुकीचे उदघाटन केंद्र - राज्य सरकार केव्हा करणार, याकडे आता प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे..हिंजवडी आयटी पार्कला पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या शहरांशी जोडणाऱ्या पुणे मेट्रो मार्गिका-३ मध्ये माण ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम दरम्यानच्या १२ स्थानकांवर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या मार्गावरील मेट्रो सेवा लवकरात लवकर सुरू व्हावी, यासाठी ‘सकाळ’ वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सीएमआरएस’ने ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ (पीआयसीटीएमआरएल) च्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ५ ते ८ जुलै दरम्यान पाहणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी काही बदल सुचविले होते. टाटा मेट्रोकडून त्यांची पूर्तता झाल्यावर त्यांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या मार्गावर आता मेट्रो ताशी ८० किलोमीटर वेगाने आता धावू शकेल. सुमारे १३ किलोमीटर लांबीचा हा दुहेरी मार्ग ७५० व्होल्ट डीसी थर्ड रेल ट्रॅक्शन प्रणालीवर कार्यरत राहणार आहे. ही मंजुरी लवकर द्यावी, अशी सूचना केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी ‘सीएमआरएस’ आयुक्त जनक गर्ग यांना १६ जुलै रोजी केली होती..प्रत्यक्ष मंजुरी मिळण्यापूर्वी या मार्गावर मेट्रोची चाचणी यशस्वीरीत्या झाली होती. तसेच सुरक्षा आयुक्तांनी सर्व प्रमुख मेट्रो प्रणालींशी संबंधित तांत्रिक मंजुरी, आयएसए प्रमाणपत्र, शासनाच्या मुख्य विद्युत निरीक्षकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, दूरसंचार विभागाचा परवाना, सर्व १२ स्थानकांसाठी अग्निशमन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्रे, तसेच स्थापत्य, ट्रॅक, सिग्नलिंग, टेलिकॉम आणि रोलिंग स्टॉक प्रणालींसंदर्भातील सर्व प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी केली..या बाबत ‘पीआयसीटीएमआरएल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सैनी म्हणाले, ‘‘पुणेकरांच्या सेवेत आधुनिक मेट्रो दाखल करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने आम्ही आणखी एक निर्णायक पाऊल पुढे टाकले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष प्रवासी सेवेच्या शुभारंभाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.’’.‘‘हिंजवडी ते शिवाजीनगर या 'पुणे मेट्रो मार्गिका-३' प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मिळालेली सुरक्षा आयुक्तांची मंजुरी ही पुणेकरांसाठी आणि पीएमआरडीएसाठी अत्यंत समाधानकारक बाब आहे. या मंजुरीमुळे एक महत्त्वाचा टप्पा पार झाला असून ही प्रवासी सेवा लवकरात लवकर नागरिकांसाठी सुरू करण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासन कटिबद्ध आहे.’’डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.