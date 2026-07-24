पुणे

Pune Metro Safety Nod: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोला सुरक्षा मंजुरी; ‘माण–बालेवाडी’ टप्पा सुरू करण्याचा निर्णय आता सरकारच्या कोर्टात

माण–बालेवाडी दरम्यानच्या मेट्रो मार्गाला सुरक्षा आयुक्तांची परवानगी; उद्घाटनासाठी केंद्र-राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे पुणेकरांचे लक्ष
The inauguration date will now be decided by the Central and Maharashtra governments.

The inauguration date will now be decided by the Central and Maharashtra governments.

Sakal

मंगेश कोळपकर (mangesh.kolapkar@esakal.com)
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पुणे : हिंजवडी- शिवाजीनगर मेट्रो मार्गावरील माण ते आर. के. लक्ष्मण म्युझियम (बालेवाडी) दरम्यान प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली परवानगी कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी (सीएमआरएस) कार्यालयाने दिल्याची माहिती पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) शुक्रवारी दिली. त्यामुळे या मार्गावरील प्रवासी वाहतुकीचे उदघाटन केंद्र - राज्य सरकार केव्हा करणार, याकडे आता प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

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