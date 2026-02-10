Pune MHADA Lottery : प्रतीक्षा संपली ! पुणे म्हाडाची ४,१८६ सदनिकांची सोडत आज, पुण्यात घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न होणार साकार

MHADA Pune Lottery 2026: म्हाडा पुणे विभागाची ४,१८६ सदनिकांची सोडत आज (१० फेब्रुवारी २०२६) पार पडणार आहे. ही सोडत आचारसंहितेच्या अडचणी आणि तांत्रिक मुद्द्यांमुळे रखडली होती, परंतु आता ती आज सुरू होणार आहे. यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) क्षेत्रासह सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील हजारो अर्जदारांसाठी स्वप्नातील घर स्वस्तात घेण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. .पुणे जिल्हा परिषदेच्या शरदचंद्र पवार सभागृहात दुपारी १२ वाजता म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते सोडत काढली जाईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित राहतील. जे अर्जदार उपस्थित राहू शकत नाहीत, त्यांनी म्हाडाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर लाइव्ह प्रक्षेपण पाहावे, असे मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे यांनी आवाहन केले आहे..सप्टेंबर २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेसाठी २.१५ लाखांहून अधिक अर्ज दाखल झाले होते. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक आचारसंहिता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे सोडत वारंवार पुढे ढकलली गेली होती. म्हाडाने यासाठी सरकार आणि निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला होता..MHADA House: किंमत फक्त ३० लाख अन्..., मुंबईत स्वतःच घर घेण्याची मोठी संधी! म्हाडाकडून घरांची विक्री; अर्ज कसा करायचा?.एकूण सदनिका: ४,१८६वर्गवारी: २०% सर्वसमावेशक योजनेतील ३,३२२ सदनिका आणि १५% सामाजिक गृहनिर्माण योजनेतील ८६४ सदनिका.ही सोडत संगणकीय पद्धतीने पार पडेल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. सोडतीत घरे मिळालेल्या अर्जदारांना लवकरच निकाल आणि पुढील प्रक्रियेची माहिती मिळेल. अधिकृत माहितीसाठी mhada.gov.in वेबसाइट तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.