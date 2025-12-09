Pune Crime : अल्पवयीन मुलीला धमकावून वारंवार लैंगिक अत्याचार; आरोपीवर विमानतळ पोलिसांत गुन्हा दाखल!

Pune Crime Case involving minor girl assault; Airport Police register FIR against accused Aditya Bele.

Dhanori Minor Girl Assault : अल्पवयीन मुलीला धमकावून तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात समोर आला आहे. पीडितेच्या तक्रारीनंतर विमानतळ पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे.
पुणे : अल्पवयीन मुलीला धमकावून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी एका तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आदित्य जनार्दन बेले (वय २०, रा. कलवड वस्ती, धानोरी) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. जानेवारी ते जून या कालावधीत हा प्रकार घडला.

