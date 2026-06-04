पुणे

Pune Vidhan Parishad Election: विधान परिषद निवडणुकीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची माघार; 'या' कारणामुळे घेतला निर्णय

Why Sharad Pawar's party pulled out of the Pune Legislative Council race: या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे सदस्यांचे संख्याबळ अधिक असल्याने त्यांच्याकडून या जागेवर प्रबळ दावा सांगितला जात होता.
Pune Vidhan Parishad Election

Pune Vidhan Parishad Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Pune Latest News: पुणे विधान परिषद मतदार संघाच्या निवडणुकीतून अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सपशेल माघार घेतली. या निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचा घोडेबाजार होऊ नये आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे, या भूमिकेतून पक्षाने माघार घेतली असल्याचा दावा पक्षाचे उमेदवार व शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांनी केला आहे.

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