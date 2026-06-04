Pune Vidhan Parishad Election: विधान परिषद निवडणुकीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची माघार; 'या' कारणामुळे घेतला निर्णय

Pune Latest News: पुणे विधान परिषद मतदार संघाच्या निवडणुकीतून अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सपशेल माघार घेतली. या निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचा घोडेबाजार होऊ नये आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे, या भूमिकेतून पक्षाने माघार घेतली असल्याचा दावा पक्षाचे उमेदवार व शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांनी केला आहे..विधान परिषद मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी महायुतीमधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, तर महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकमेकांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. दरम्यान, या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे सदस्यांचे संख्याबळ अधिक असल्याने त्यांच्याकडून या जागेवर प्रबळ दावा सांगितला जात होता. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने बांधकाम व्यावसायिक संजय काकडे यांचा मुलगा विक्रम काकडे यास उमेदवारी दिली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे काकडे विरुद्ध पाटील अशी निवडणूक होण्याची चिन्हे होती..LPG New Rule: 'एक घर, एक गॅस कनेक्शन' नियम लागू! 'या' ग्राहकांना एजन्सीकडे सिलिंडर जमा करावं लागणार; अटी काय आहेत?.दरम्यान, गुरुवारी अर्ज माघार घेण्यासाठीचा अखेरचा दिवस होता. त्यादृष्टीने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्याकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी ही निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला होता. .त्यानुसार, दोन्ही पक्षांमध्ये गुरुवारी सकाळपासून तडजोडीवर चर्चा करून पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी गुरुवारी आपला उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र आहे..Investment: सेव्हिंग्स खात्यांमधून पैसे काढून भारतीय करतायत 'या' ठिकाणी मोठी गुंतवणूक; कारण काय? RBIच्या अहवालातून मोठा खुलासा.काय म्हणाले श्रीकांत पाटील?याबाबत श्रीकांत पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. पाटील म्हणाले, "राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीला मान देत तसेच आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही या निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निवडणुकीतील घोडेबाजार टाळण्यासाठी व लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी ही माघार घेण्या आली आहे. लोकशाही प्रक्रियेवर आमच्या पक्षाचा पूर्ण विश्वास असून, राजकारणात मूल्याधिष्ठित भूमिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. या निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी पक्षाने हा निर्णय घेतला आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.