Pune MSRTC News : प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दिवाळीनिमित्त पुण्यातून 'एसटी'च्या ५९८ जादा गाड्या; 'या' कालावधीत धावणार Buses

MSRTC announces 598 extra buses for Diwali festive season : दिवाळीनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन पुणे विभागातून एमएसआरटीसीकडून ५९८ जादा बस सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून १५ ऑक्टोबरपासून ही सुविधा उपलब्ध होईल.
  1. दिवाळीनिमित्त पुण्यातून ५९८ जादा एसटी गाड्या सोडल्या जाणार

  2. स्वारगेट, शिवाजीनगर, पिंपरी-चिंचवड स्थानकांतून गाड्यांचे नियोजन

  3. प्रवाशांना आगाऊ आरक्षण करण्याचे आवाहन परिवहन विभागाकडून

पुणे : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन Maharashtra State Road Transport Corporation (एमएसआरटीसी) च्या पुणे विभागामार्फत (Pune MSRTC News) तब्बल ५९८ जादा गाड्या सोडण्याचा निर्णय (MSRTC Extra Buses) घेण्यात आला आहे. या गाड्या १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत धावणार आहेत.

