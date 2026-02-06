पुणे

Pune Mumbai Flight : पुणे-मुंबई विमानसेवा ‘जमिनीवर’, कंपन्यांची उदासीनता; वेळ चुकीची असल्याने प्रवाशांची पाठ

Pune Mumbai direct flight service not available : पुणे–मुंबई या दोन आर्थिक शहरांदरम्यान सध्या थेट विमानसेवा उपलब्ध नाही. एअर इंडियाने प्रवासी प्रतिसादाअभावी सेवा बंद केल्याने प्रवाशांचा द्रुतगती मार्गावरील अवलंब वाढला असून, जलद हवाई कनेक्टिव्हिटीची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे व मुंबई या दोन शहरांना जोडणारी विमानसेवाच नाही. दोन वर्षांपूर्वी वेळ चुकीची असल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी लाभला म्हणून एअर इंडियाने विमानसेवा बंद केली. ती आजतागायत बंदच आहे. पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी प्रवाशांना एकमेव आधार तो द्रुतगती मार्गाचा. मात्र, बुधवारच्या वाहतूक कोंडीचा विचार करता, या मार्गवरचा विश्वासही डळमळीत झाला. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या या दोन शहरांना जोडणारी विमानसेवा अस्तित्वात नसणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

