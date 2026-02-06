Pune Mumbai Flight : पुणे-मुंबई विमानसेवा ‘जमिनीवर’, कंपन्यांची उदासीनता; वेळ चुकीची असल्याने प्रवाशांची पाठ

पुणे : पुणे व मुंबई या दोन शहरांना जोडणारी विमानसेवाच नाही. दोन वर्षांपूर्वी वेळ चुकीची असल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी लाभला म्हणून एअर इंडियाने विमानसेवा बंद केली. ती आजतागायत बंदच आहे. पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी प्रवाशांना एकमेव आधार तो द्रुतगती मार्गाचा. मात्र, बुधवारच्या वाहतूक कोंडीचा विचार करता, या मार्गवरचा विश्वासही डळमळीत झाला. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या या दोन शहरांना जोडणारी विमानसेवा अस्तित्वात नसणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे..पुण्याहून मुंबईला अवघ्या ५५ मिनिटात पोचविणारी विमानसेवा मोठ्या प्रयत्नानंतर २६ मार्च २०२३ रोजी सुरु झाली. त्यांनतर नियमित सेवा सुरु झाली. मात्र, सहा ते सात महिन्यांच्या कालावधीतच प्रवासी संख्येचे कारण देत एअर इंडियाने पुणे- मुंबईची सेवा बंद केली. मुळात पुण्याहून मुंबईसाठीची उड्डाणाची वेळ ही चुकीची होती. शिवाय दोन तास आधी विमानतळावर पोचणे हा सोपस्कार पार पडणे, विमानतळावर जाणे - येणे यासाठी लागणारा वेळ आदींचा विचार केला तर पुणे - मुंबई द्रुतगती मार्गाने प्रवास करणे सोयीचे असल्याने प्रवाशांनी रस्ते मार्गाला प्राधान्य दिले. .Premium| Indian Railways speed test: परराष्ट्रांप्रमाणे भारतातही वेगवान रेल्वे; २२० किमी वेगाच्या चाचणीला लवकरच सुरुवात.मात्र, उड्डाणाची वेळ सकाळची असल्यास नक्कीच पुण्याहून मुंबईला विमानाने जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होईल. अठरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये पुणे- मुंबई - दिल्ली अशी दररोज विमानसेवा सुरु झाली. त्याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर २०१७ मध्ये जेट एअरवेजने पुणे ते मुंबई थेट विमानसेवा सुरु केली. त्यालादेखील प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत होता. मात्र ती देखील सेवा काही कारणामुळे बंद झाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये मुंबईसाठी ‘एयरइंडिया’ची सेवा सुरु झाली. मात्र, काही महिन्यातच ही सेवादेखील बंद झाली.एआय ८४१ ः मुंबईहून दररोज सकाळी ११ वाजून ०५ मिनिटांनी पुण्यासाठी उड्डाण. पुण्याला ११ वाजून ५५ मिनिटांनी पोहचत असे.एआय ८४२ : पुण्याहून मुंबईसाठी १२ वाजून ४५ मिनिटांनी उड्डाण, मुंबईला दुपारी १ वाजून ३५ मिनिटांनी पोचणार. फ्लाइंग टाइम ५५ मिनिटांचा होता. यासाठी एटीआर-७२ या विमानाचा वापर..हेलिकॉप्टर सेवेला मर्यादापुणे -मुंबई - पुणे दरम्यान एव्हिएशन कंपन्यांकडून हेलिकॉप्टरची सेवा दिली जाते. मात्र साहजिकच त्याचे दर सामान्यांना न परवडणारे आहेत. पुणे - मुंबई - पुणेसाठी एका हेलिकॉप्टरचे भाडे हे सुमारे ४ लाख ३० हजार इतके आहे. यात प्रवासी एक असो वा सहा दरात कोणताच फरक नाही. विमानसेवा असल्यास प्रवासी दोन ते तीन हजारात मुंबईत पोचतील. त्यामुळे वेळेची व आर्थिक बचत होण्यास मदत होईलपुणे-मुंबई ही देशातील दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रे आहेत. या शहरांदरम्यान जलद कनेक्टिव्हिटी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. बुलेट ट्रेनचे नियोजन सुरू असताना सध्या एकही थेट विमानसेवा नसणे हे प्रवाशांसाठी अत्यंत गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे पुणे - मुंबई दरम्यान डे रिटर्न हवाई सेवा सुरू होणे आवश्यक आहे.-धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.