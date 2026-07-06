Pune Mumbai Expressway Landslide : पुणे जिल्ह्यात पावसाचे थैमान ! मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, इंद्रायणीत पूरस्थिती, आळंदीत दुकानांत पाणी शिरले

पुणे आणि रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेसवे) तसेच जुना मुंबई-पुणे महामार्ग या दोन्ही मार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. रात्रभर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 'मिसिंग लिंक'वर दरड कोसळून गळती झाली आहे. इंद्रायणी नदीत पुरस्थिती निर्माण झाली असून आळंदीतील मंदिर परिसरात आणि दुकानांतही पाणी शिरले आहे..प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे ते मुंबई आणि मुंबई ते पुणे या दोन्ही दिशेने वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्यात आली आहे. या दोन्ही महामार्गांवर अनेक ठिकाणी दरड कोसळल्याच्या घटना घडल्या असून, रस्ते बंद आहेत आले आहेत. यामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे प्रवास करण्याआधी अपडेट्सवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहेत. .Pune Rain Alert : पुण्यात रात्रभर दमदार पावसाची हजेरी, जोर आणखी वाढणार; पुढील ३ दिवस रेड अलर्ट जारी .प्रशासनाचे आवाहन नागरिकांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत पुणे-मुंबई किंवा मुंबई-पुणे प्रवास टाळावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. अत्यावश्यक प्रवास असल्यास केवळ प्रशासनाकडून वेळोवेळी जारी होणाऱ्या अद्ययावत सूचनांनुसारच प्रवास करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..FAQs 1. पुणे-मुंबई महामार्ग का बंद करण्यात आला आहे? ➡️ मुसळधार पाऊस आणि दरडी कोसळण्यामुळे रस्ते असुरक्षित झाल्याने बंद करण्यात आले आहेत.2. वाहतूक किती काळ बंद राहणार आहे? ➡️ पुढील आदेश येईपर्यंत वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे.3. कोणते मार्ग बंद आहेत? ➡️ पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि जुना मुंबई-पुणे महामार्ग दोन्ही बंद आहेत.4. प्रवास करणे सुरक्षित आहे का? ➡️ सध्या प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, कारण अजून दरडी कोसळण्याची शक्यता आहे.5. अपडेट्स कुठे मिळतील? ➡️ सोशल मीडिया, अधिकृत वेबसाइट्स आणि वाहतूक नियंत्रण कक्षावरून अपडेट्स मिळतील.6. आपत्कालीन परिस्थितीत काय करावे? ➡️ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाशी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.