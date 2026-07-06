पुणे

Pune Mumbai Expressway Landslide : पुणे जिल्ह्यात पावसाचे थैमान ! मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, इंद्रायणीत पूरस्थिती, आळंदीत दुकानांत पाणी शिरले

Traffic Update : पुणे आणि रायगडमध्ये मुसळधार पावसामुळे दोन्ही महामार्ग पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि जुना महामार्ग दोन्ही दिशांनी वाहतूक थांबवली आहे.
Heavy rainfall triggers landslides on Pune-Mumbai Expressway,

Heavy rainfall triggers landslides on Pune-Mumbai Expressway

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुणे आणि रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेसवे) तसेच जुना मुंबई-पुणे महामार्ग या दोन्ही मार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. रात्रभर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 'मिसिंग लिंक'वर दरड कोसळून गळती झाली आहे. इंद्रायणी नदीत पुरस्थिती निर्माण झाली असून आळंदीतील मंदिर परिसरात आणि दुकानांतही पाणी शिरले आहे.

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