Pune–Mumbai Expressway Traffic : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर निघालात? आधी हे वाचा, वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर लोणावळा परिसरात अचानक निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. घाटमाथ्यावर वाहनांची गती अत्यंत मंदावली असून, अनेक ठिकाणी वाहनांची लांबच लांब रांग लागलेली दिसून येत आहे. या कोंडीचा परिणाम इतका गंभीर आहे की, काही किलोमीटरपर्यंत वाहनांची रांग पसरली आहे..वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीतविशेषतः पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. या मार्गावर वाहनांची संख्या प्रचंड वाढल्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अनेक वाहनचालकांना तासन्तास रस्त्यावर अडकून राहावे लागत असून, त्यांच्या प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. घाटातील वळणावळणाच्या रस्त्यांमुळे आणि वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे..या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः कार्यालयीन कामे, वैद्यकीय कारणे किंवा इतर अत्यावश्यक कामांसाठी प्रवास करणाऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे..प्रवाशांसाठी डोकेदुखीएकूणच, पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील ही वाहतूक कोंडी प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत असून, वाहनचालकांनी शक्यतो पर्यायी मार्गांचा विचार करावा, असे चित्र सध्या दिसत आहे..वाहतूक कोंडीची कारणे अद्याप समोर आली नाहीत. अपघात झाल्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे. वाहतूक कोंडींची कारणे अद्याप समोर आली नाहीत.