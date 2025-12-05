Flight Ticket Pune Mumbai : पुणे ते मुंबई विमानाचे तिकीट ६१ हजारांवर, तिकिटांचे दर अक्षरशः गगनाला भिडले

Indigo Airline Fligh Cancel : इंडिगो एअरलाईन्सच्या सतत सुरू असलेल्या ऑपरेशनल समस्यांमुळे देशभरातील हवाई वाहतूक गुरुवारी मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली असून त्याचा थेट परिणाम तिकीट दरांवर झाला आहे. पुण्याहून मुंबई, दिल्ली आणि बेंगलोरकडे जाणाऱ्या विमान प्रवासासाठीचे तिकिटांचे दर अक्षरशः गगनाला भिडले आहेत. दहापट दराने तिकिटांची विक्री सुरू असल्याने प्रवाशांना आर्थीक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे..इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण होत आहेत. कंपनीला भेडसावत असलेल्या गंभीर ऑपरेशनल समस्येमुळे अनेक उड्डाणे उशिरा होत असून मोठ्या संख्येने विमाने रद्द करण्याची वेळ आली आहे. गुरुवारी देशभरातून तब्बल ६०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. मागील दिवसांच्या तुलनेत ही संख्या अधिक असल्याने प्रवाशांची गैरसोय वाढली आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका तिकीट दरांना बसला आहे..पुणे–मुंबई मार्गाचे तिकीट तब्बल ६१ हजार रुपयांवर गेले असून पुणे–दिल्लीचे तिकीट २७ हजार रुपये झाले आहे. तर पुणे–बेंगलोर मार्गासाठी प्रवाशांना तब्बल ४९ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत..Mumbai IndiGo Flight Update: विमानतळावरून सर्व उड्डाणे रद्द, पण कधीपर्यंत? महत्त्वाची माहिती आली समोर.इंडिगोची उड्डाणे मोठ्या प्रमाणात रद्द झाल्याने बाजारात उपलब्ध सीट्स कमी पडल्या आणि इतर विमान कंपन्यांनी दर वाढवले. उड्डाणे रद्द होणे, वारंवार वेळ बदलणे आणि अव्वाच्या सव्वा तिकीट दरामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी असून त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. हवाई वाहतूक सुरळीत कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.