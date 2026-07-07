पुणे

ST Bus Service : पुणे-मुंबई एसटी सेवा पूर्ववत; मंगळवारी १२० बस रवाना

मिसिंग लिंक परिसरातील दरड कोसळल्यामुळे सोमवारी बंद ठेवण्यात आलेली पुणे-मुंबई मार्गावरील एसटी बससेवा मंगळवारी पूर्ववत करण्यात आली.
ST Bus Service

ST Bus Service

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मिसिंग लिंक परिसरातील दरड कोसळल्यामुळे सोमवारी बंद ठेवण्यात आलेली पुणे-मुंबई मार्गावरील एसटी बससेवा मंगळवारी पूर्ववत करण्यात आली. पुणे विभागातून नियोजित वेळापत्रकानुसार सुमारे १२० बस मुंबईकडे रवाना करण्यात आल्या, तर नाशिक मार्गावरील बससेवाही पुन्हा सुरू झाली.

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