ST Bus Service : पुणे-मुंबई एसटी सेवा पूर्ववत; मंगळवारी १२० बस रवाना

पुणे - मिसिंग लिंक परिसरातील दरड कोसळल्यामुळे सोमवारी बंद ठेवण्यात आलेली पुणे-मुंबई मार्गावरील एसटी बससेवा मंगळवारी पूर्ववत करण्यात आली. पुणे विभागातून नियोजित वेळापत्रकानुसार सुमारे १२० बस मुंबईकडे रवाना करण्यात आल्या, तर नाशिक मार्गावरील बससेवाही पुन्हा सुरू झाली..पुणे विभागातून दिवसभरात सुमारे १२० बस मुंबईच्या दिशेने रवाना करण्यात आल्या. प्रवाशांचा प्रतिसादही समाधानकारक होता. रेल्वे सेवा विस्कळित असल्याने अनेक प्रवाशांनी एसटीने प्रवास केला. दरम्यान, चाकणजवळ रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे सोमवारी नाशिककडे जाणाऱ्या काही बसफेऱ्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर या मार्गावरील बससेवाही मंगळवारी पूर्ववत करण्यात आली असून, बसफेऱ्या नियोजित वेळापत्रकानुसार सुरू आहेत..कोकणातील काही भागांमध्ये सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे महाड, माणगाव तसेच ताम्हिणी घाट मार्गावरील बससेवा तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली आहे. तसेच, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाबळेश्वरकडे जाणारी एसटी बससेवा ३१ जुलैपर्यंत बंद ठेवण्यात आली असल्याची माहिती एसटी प्रशासनाने दिली. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी जवळचे बस आगार किंवा एसटीच्या अधिकृत संकेतस्थळ अथवा चौकशी केंद्रावरून माहिती घेऊनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.