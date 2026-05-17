मुंबईला जाण्यासाठी पुणेकरांना नवा वेगवान मार्ग; १३४ किमीच्या चौपदरी महामार्गाला मंजुरी; कोणत्या प्रवाशांना फायदा?

पुणे : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाढती वाहतूक आणि पुणे-नगर रस्त्यावरील सततची कोंडी यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने नवा महामार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेरळ ते शिरूरदरम्यान १३४ किलोमीटरचा चौपदरी महामार्ग उभारण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हा महामार्ग रायगड जिल्ह्यातील नेरळ येथून सुरू होऊन वांद्रे, पाईट, पाबळ, मलठणमार्गे थेट शिरूरपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांना मोठा पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे..सध्या मुंबईकडे जाणारी बहुतांश वाहतूक पुणे शहरातूनच जाते. त्यामुळे पुणे-शिरूर पट्टयात दररोज मोठी वाहतूक कोंडी होते. नव्या महामार्गामुळे ही वाहतूक थेट नेरळमार्गे मुंबई आणि जेएनपीटी बंदराकडे वळणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. या महामार्गाचा सर्वांत मोठा फायदा चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, सुपा आणि खेड एसईझेडमधील औद्योगिक क्षेत्रांना होणार आहे. उद्योगांची वाहतूक जलद होणार असल्याने गुंतवणूक आणि रोजगारालाही चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..या प्रकल्पासाठी सुमारे १,२२० कोटी रुपयांच्या भूसंपादन खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र हा मार्ग काही ठिकाणी वनक्षेत्र आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून जाणार असल्याने पर्यावरणीय परवानग्या मिळवणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी काही वर्षे लागू शकतात. हा रस्ता सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उभारला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी हा प्रकल्प राज्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे म्हटले आहे..कोणत्या प्रवाशांना होणार मोठा फायदा?पुणे ते मुंबई प्रवासी - द्रुतगती मार्गावरील ताण कमी झाल्यास प्रवास अधिक जलद होण्याची शक्यताशिरूर, चाकण परिसरातील नागरिक मुंबईला जाण्यासाठी अधिक जवळचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणारअहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातील प्रवासी पुणे शहरात न येता थेट मुंबईकडे जाता येणारचाकण, तळेगाव, रांजणगाव, सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग - वाहतूक खर्च आणि वेळ कमी लागणारपुणे-नगर रस्त्यावरील वाहनचालक वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत.