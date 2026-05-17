मुंबईला जाण्यासाठी पुणेकरांना नवा वेगवान मार्ग; १३४ किमीच्या चौपदरी महामार्गाला मंजुरी; कोणत्या प्रवाशांना फायदा?

Pune-Mumbai New Highway Approved : नेरळ ते शिरूरदरम्यान १३४ किलोमीटरचा चौपदरी महामार्ग उभारण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.
पुणे : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाढती वाहतूक आणि पुणे-नगर रस्त्यावरील सततची कोंडी यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने नवा महामार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेरळ ते शिरूरदरम्यान १३४ किलोमीटरचा चौपदरी महामार्ग उभारण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हा महामार्ग रायगड जिल्ह्यातील नेरळ येथून सुरू होऊन वांद्रे, पाईट, पाबळ, मलठणमार्गे थेट शिरूरपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यातून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांना मोठा पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

