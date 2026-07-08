Pune-Mumbai Railway Update: पुणे-मुंबई प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 'डेक्कन क्वीन'सह अनेक रेल्वेगाड्या उद्या रद्द

Pune Latest News: पुण्यातून मुंबईला आणि मुंबईतून पुण्याला येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. अवघ्या साडेतीन-चार तासांचा हा रेल्वेप्रवास चाकरमान्यांसाठी सोयीचा असतो. परंतु या रेल्वेमार्गावरुन धावणाऱ्या अनेक रेल्वेगाड्या गुरुवार, दि. ८ जुलै रोजी रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रवाशांच्या पसंतीची डेक्कन क्वीन ही रेल्वेगाडीदेखील रद्द करण्यात आलेली आहे. .पुण्यातून मुंबईला जाणाऱ्या रेल्वे अनेक गाड्या उद्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. डेक्कन क्वीन आणि इंटरसिटी एक्सप्रेस या दोन्ही रेल्वे बंद असतील तर डेक्कन एक्सप्रेससुद्धा रद्द असेल. तसेच मुंबईतून पुण्याला येणाऱ्या रेल्वे गाड्यासुद्धा उद्या रद्द असतील. उद्या साईनगर-शिर्डी-दादर एक्सप्रेस सुद्धा रद्द करण्यात आलेली आहे..Pune Ring Road : भुयारी मार्ग, एचसीएमटीआर, रिंगरोड प्रकल्पासाठी पुणे वाहतूक समितीची स्थापना; राज्य शासनाकडून निर्णय जाहीर.मुंबईसह पुण्यामध्ये मागच्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. रस्ते वाहतूक, हवाई वाहतूक आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झालेला होता. परवा मुंबई-पुणे रेल्वेमार्गावर दरड कोसळल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे रेल्वेमार्ग बंद ठेवण्यात आलेला होता..America-Iran War: अमेरिका-इराणचा करार का मोडला? युद्ध पुन्हा पेटणार का? इराणच्या 'एवढ्या' ठिकाणांवर हल्ले.त्यानंतर रेल्वेमार्गावरील मलबा हटवण्याचं काम रात्रभर सुरु होतं. पुन्हा काही गाड्या सुरु करण्यात आल्या होत्या. मात्र उद्या पुन्हा रेल्वेमार्गाच्या कामामुळे पूर्ण क्षमतेने वाहतूक सुरु राहणार नाही. त्यामुळे या मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी प्रवासांचं नियोजन करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.