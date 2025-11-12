Mundhwa Land Scam : 'अमेडिया'ने खरेदीखत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, पण कृती नाही! १५ दिवसांत निर्णय घेण्याची नोटीस

पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीने खरेदीखत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात मंगळवारपर्यंत त्यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला बजाविलेल्या नोटिशीत १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुदतीच्या आत कंपनीला त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे, अन्यथा कंपनीपुढील अडचणीत वाढ होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे..मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या अपहार प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह अमेडिया कंपनी आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात खरेदी करताना मुद्रांक शुल्काची नियमबाह्य पद्धतीने सवलत घेण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Nashik Crime : पेट्रोल पंपावर 'तलवार' घेऊन गोंधळ! फाटकी नोट न घेतल्याने दुचाकीस्वारावर जीवघेणा हल्ला.व्यवहार रद्द करण्याच्या हालचालीया प्रकरणाला वाचा फुटल्यानंतर कंपनीने हा व्यवहार रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्या शुक्रवारी कंपनीकडून दुय्यम निबंधक कार्यालयास भेट देऊन खरेदीखत रद्द करण्याबाबत चौकशी केली होती. त्यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या कंपनीला नोटीस बजावून खरेदीखतापोटी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये, तर कॅन्सल डीड करण्यासाठी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये असे एकूण ४२ कोटी रुपये भरावे भरावेत, असे कंपनीला कळविले आहेत..जप्तीची कारवाई होऊ शकतेनोटीस बजावून पाच दिवस होत आले, अद्याप कंपनीकडून खरेदीखत रद्द करण्याबाबत आज मंगळवारी कोणतीही कार्यवाही कंपनीकडून करण्यात आली नाही.नोटिशीनंतर पंधरा दिवसांत कंपनीला यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या मुदतीत कंपनीला खात्यासमोर बाजू मांडावी लागणार आहे.बाजू मांडल्यानंतर प्रशासनाकडून त्या खुलाशावर कायदेशीर बाबींचा विचार करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर दस्तनोंदणी रद्द होऊ शकते.कंपनीने मुदतीत विभागाकडे बाजू मांडली नाही तर विभागाकडून मुद्रांक शुल्क चुकविल्याप्रकरणी कंपनी विरोधात जप्तीची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे कंपनीपुढील अडचणीत वाढ झाली आहे..मुंढवा येथील शासकीय जमिनी अपहार प्रकरणात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अमेडिया एंटरप्राईझेस या कंपनीला नोटिशीद्वारे पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत कंपनीला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मुदत उलटून गेल्यानंतर त्यांच्यावर जप्तीचीदेखील कारवाई होऊ शकते. तसेच जेवढे मुद्रांक शुल्क बुडविले आहे, तेवढ्या रकमेवर दरमहा एक टक्का व्याज लागते.- श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.