पुणे

Mundhwa Land Scam : 'अमेडिया'ने खरेदीखत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, पण कृती नाही! १५ दिवसांत निर्णय घेण्याची नोटीस

Amedia Takes No Action on Cancellation : मुंढवा येथील शासकीय जमीन अपहार प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीने खरेदीखत रद्द करण्याची घोषणा केली असली, तरी मंगळवारपर्यंत कोणतीही कार्यवाही केली नसून, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला १५ दिवसांत निर्णय घेण्याची नोटीस बजावली आहे.
Amedia Takes No Action on Cancellation

Amedia Takes No Action on Cancellation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीने खरेदीखत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात मंगळवारपर्यंत त्यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला बजाविलेल्या नोटिशीत १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुदतीच्या आत कंपनीला त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे, अन्यथा कंपनीपुढील अडचणीत वाढ होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
pune
scam
Land Acquisition
scam 1992
Tehsildar
Registration Fee
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com