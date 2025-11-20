Mundhwa Land Scam : जंगम मालमत्ता दाखविण्याचा प्रकार, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण; सह दुय्यम निबंधकांकडून अधिकाराचा गैरवापर

पुणे : मुंढव्यातील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अनेक नियमांना कशा प्रकारे बगल देण्यात आली आहे, हे मुठे समितीच्या अहवालावरून समोर आले आहे. दस्तनोंदणी करताना बंद झालेला जुना सातबारा उतारा जोडण्यात आला होता. हे उघडकीस येऊ नये, यासाठी दस्तनोंदणी झाल्यानंतर तो ऑनलाइन ई-म्युटेशनसाठी (ई-फेरफार) पाठविताना जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘स्कीप’चा पर्याय आहे. मात्र सह दुय्यम निबंधकांनी त्याचा वापर गैरव्यवहारासाठी केला असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. .मुंढव्यातील शासनाच्या मालकीच्या जमिनीची दस्तनोंदणी आणि ती करतानाही अनेक गडबडी करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या जमिनीची दस्तनोंदणी करताना करताना सह दुय्यम निबंधकांनी काय काय उद्योग केले आहेत, ते या समितीच्या अहवालावरून उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात अमेडिया एंटरप्रायझेसचे दिग्विजय पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी, तसेच सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून यापूर्वीच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशीसाठी मुठे समिती नेमण्यात आली होती..Pune Crime : हडपसरमध्ये चार पिस्तुलांसह काडतुसे जप्त, पोलिसांकडून तिघांना अटक; अनेक गंभीर गुन्हे दाखल.अशी होती प्रक्रिया दस्तनोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर दस्तनोंदणी होते. दस्तनोंदणी झाल्यानंतर खरेदी करणाऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्ड घालण्यासाठी ‘ई-म्युटेशन’ हा पर्याय देण्यात आला आहे. हा पर्याय निवडल्यानंतर पुढील नोंदीसाठी दस्त ऑनलाइनद्वारे तलाठ्याकडे पाठविला जातो. त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ‘आय सरिता’ संगणक प्रणालीत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाइन म्युटेशनसाठी ते पाठविताना या प्रणालीमध्ये तसा पर्याय निवडावा लागतो. जंगम मालमत्ता असल्यास स्थावर मालमत्तेचा पर्याय स्कीप करावा लागतो. सर्व्हेअरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘ऑफलाइन’ दस्तनोंदणीची सुविधा आहे. परंतु या प्रकरणात फायद्यासाठी दिलेल्या सर्व सुविधा वापरल्या गेल्याचे दिसून आले आहे..अशी केली गडबड मुंढवा जमीन प्रकरणात दस्तनोंदणी करताना संबंधित जागेचा ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहणे अपेक्षित होते. तो न पाहता बंद झालेला जुना सातबारा उतारा दस्ताला जोडण्यात आला. उद्योग संचालनालयाचे पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन दस्तनोंदणी केली. येथेच न थांबता दस्तनोंदणी केल्यानंतर ई-म्युटेशनसाठी तो पाठविताना स्थावरऐवजी जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडण्यात आला. जेणेकरून ऑनलाइन म्युटेशनसाठी हा दस्त गेला असता, तर सर्व प्रकरण तेथे उघडकीस आले. परंतु ऑफलाइन दस्त करून तो म्युटेशनसाठी पाठविण्यात आला. अशा प्रकारे सह दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणीत अनेक चुका केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.