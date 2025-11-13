पुणे

Mundhwa Land Scam : नजराणा भरला असल्याचे बनावट पत्र सादर; शीतल तेजवानी, ‘अमेडिया’कडून सरकारची फसवणूक

Mundhwa Land Scam: Fraud Attempt Exposed : पुण्यातील मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात नजराणा (Nazarana) न भरताही भरल्याचे खोटे पत्र देऊन शीतल तेजवानी आणि अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने जिल्हा प्रशासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, जो निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात आला, त्यामुळे तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जागेचा नजराणा न भरताही तो भरला आहे, असे पत्र शीतल तेजवानी व अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने जिल्हा प्रशासनाला देऊन फसविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा प्रशासनाला शंका आल्याने त्यांनी पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याकडे ते तपासणीसाठी पाठविले. त्यानंतर येवले यांनी पुढे हा सगळा ‘उद्योग’ केला असल्याचे समोर आले आहे.

