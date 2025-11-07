Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार; सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू निलंबित, चौकशीसाठी समिती नेमली

पुणे : मुंढवा येथील जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना गुरुवारी निलंबित करण्यात आले. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे..मुंढवा येथील तीनशे कोटी रुपयांच्या किमतीची चाळीस एकर शासकीय जमिनींची दस्तनोंदणी करताना नियमानुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी कमी केली, तसेच दस्तासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीत हलगर्जीपणा दाखविला, असा ठपका सह दुय्यमनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मुंढवा येथील शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याच्या बातम्या येत्याच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दखल घेत केलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये या जमिनीची नोंदणी करताना अनेक अनियमितता झाल्या असल्याचे दिसून आले. त्यावरून तारू यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे मुठे यांनी सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार, बंद झालेला सातबारा उतारा या जमिनीची दस्तनोंदणी करताना जोडण्यात आला..Buldhana Crime : बुलढाणा हादरले..! मुलाने कुऱ्हाडीने आई-वडिलांची हत्या करून स्वतः जीवन संपवले; सावरगाव डुकरे गावात भीतीचे वातावरण.तर प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या वेळी सिटी सर्व्हेचा उतारा जोडण्यात आला. सातबारा उताऱ्याच्या भोगवटादार सदरी मुंबई सरकारचे नाव असून त्याला कंस करण्यात आला आहे. तसेच तो बंद झाला असल्याची नोंद देखील आहे. तर इतर हक्कात कुळाची नावे आहेत. त्यामुळे या दस्ताची नोंदणी करण्यापूर्वी दुय्यम निबंधक यांनी त्याबाबत खातरजमा करून सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी अथवा ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ आहे की नाही, यांची खात्री करून घेणे आवश्यक होते. परंतु या प्रमाणपत्राशिवाय दस्ताची नोंदणी करून संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी गंभीर अनियमितता असल्याचा ठपका तारू यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.या जागेचे बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन रुपये २९४ कोटी ६५ लाख ८९ हजार रुपये असे आहे. तर दस्तामध्ये ३०० कोटी असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे ३०० कोटींवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क, तर एक टक्का स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्का मेट्रो कर असे एकूण सात टक्के म्हणजे २१ कोटी इतके मुद्रांक शुल्क होते. जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या ‘लेटर ऑफ इन्टेन्ट’नुसार (जागेच्या वापराच्या उद्देशाबाबतचे पत्र) केवळ पाच टक्के शुल्क माफ करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांची खातरजमा न करता मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन पाचशे रुपये इतक्या मुद्रांकावर शुल्कावर दस्त नोंदविला आहे. तर मेट्रो आणि सेस पोटी सहा कोटी आकारणे आवश्यक होते. तेही नियमबाह्य पद्धतीने माफ करण्यात आल्याचा असल्याचा ठपका तारू यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे..‘अमेडिया’मध्ये पार्थ भागीदारदिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या ‘अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी’ या कंपनीने मुंढव्यातील ही जमीन मे महिन्यात खरेदी केली आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार हे भागीदार आहेत. या व्यवहाराचा दस्त नोंदविताना अनियमितता झाली असल्याचे यापूर्वीच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यावरून विभागाकडून ३० ऑक्टोबर रोजी कंपनीला नोटीस बजाविण्यात आली, अशी माहिती नोंदणी विभागातर्फे देण्यात आली. सरकारच्या मालकीची जागा असल्यामुळे रेडीरेकनरमधील जमिनीच्या दराच्या पन्नास टक्के म्हणजे १४६ कोटी रुपयांचा नजराणा भरणे बंधनकारक आहे. तो देखील संबंधित कंपनीने भरलेला नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक सुहास दिवसे यांनी सहनोंदणी महानिरीक्षक मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नेमली आहे. नोंदणी व्यवहारातील अनियमितता, यांची सखोल तपासणी करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..जागेचा इतिहासमुंढवा येथील बोटॅनिकल गार्डनची ही जागा आहे. ही जागा राज्य शासनाने काही अटींवर कसण्यासाठी दिली होती. शेतसारा न भरल्यामुळे १९५५ मध्ये ही जमिनी शासनाकडून खालसा करण्यात आली. १९७७ मध्ये राज्य शासनाकडून ही जमीन १५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने केंद्र सरकारच्या बोटॅनिकल गार्डनला देण्यात आली. भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर १९८८ मध्ये पुन्हा ५० वर्षांच्या भाडेकराराने बोटॅनिकल गार्डनला देण्यात आली. ती देताना जागा मालकांनी पैसे भरल्यास त्यांना परत देण्याच्या बोलीवर ही जागा भाडेकराराने देण्यात येत असल्याची तरतूद करण्यात आली होती. या जागेचा सातबारा उतारा हा बंद होऊन २०२० मध्ये प्रॉपर्टी कार्ड झाले आहे. त्यावर देखील ही जागा वर्ग दोन ‘फ’ (महारवतन) असल्याची स्पष्ट नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.