पुणे

Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार; सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू निलंबित, चौकशीसाठी समिती नेमली

Mundhwa Land Scam; Registrar Suspended : मुंढवा येथील ३०० कोटी रुपयांच्या ४० एकर शासकीय जमिनीच्या दस्तनोंदणीत अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले असून, या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे.
Mundhwa Land Scam; Registrar Suspended

Mundhwa Land Scam; Registrar Suspended

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुंढवा येथील जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना गुरुवारी निलंबित करण्यात आले. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
crime
scam
police department
police investigation
land mafia

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com