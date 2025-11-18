Mundhwa Land Scam : शीतल तेजवानीला जमीन लिहून देणारे ते २७५ जण कोण ? पुण्यातील मुंढवा जमीन प्रकरणाबाबत मोठी अपडेट समोर

Summaryमुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानीने तब्बल २७५ लोकांकडून जमीन/POA घेतल्याचे उघड झाले.या २७५ लोकांना पोलिसांकडून चौकशीसाठी समन्स पाठवले जात आहेत.काही जण पोलिसांकडे हजर झाले पण जबाब नंतर देऊ, अशी भूमिका घेतली..पुण्यातील मुंढवा प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. शीतल तेजवानीने तब्बल २७५ जणांकडून जमीन लिहून (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) घेतल्याचे समोर आले आहे. संबंधित व्यक्तींना पोलिसांनी चौकशीला बोलावले असल्याची माहिती आहे. .यातील काही लोक सोमवारी काही पोलिसांकडे चौकशीसाठी हजर राहिले. मात्र, त्यांनी आमचे जबाब नंतर लिहून देवू, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात एकूण २७५ व्यक्ती असून, त्या सर्वांकडे पोलिस चौकशी करण्याची शक्यता आहे. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा हे करत आहे. .Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन प्रकरणात गैरप्रकार खपवून घेणार नाही : एकनाथ शिंदे .मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडवल्याची बाब समोर आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ यांची या कंपनीत भागीदारी आहे. मुंढव्यातील जमिनीचे कुलमुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवानी आणि कंपनी यांच्या या व्यवहाराची बावधन येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणीही करण्यात आली होती..त्या दस्तनोंदणीवर शीतल तेजवानीसह अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या प्रकरणात तेजवानी, पाटील यांच्यासह सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे..FAQs 1. मुंढवा जमीन प्रकरणाबद्दल नेमकं प्रकरण काय आहे? हे प्रकरण शासकीय जमिनीची खरेदी-विक्री, मुद्रांक शुल्क बुडवणे आणि POA वापरून जमीन व्यवहार केल्याशी संबंधित आहे.2. शीतल तेजवानीने २७५ लोकांकडून POA का घेतले? जमिनीच्या व्यवहारासाठी तिच्या नावावर हक्क हस्तांतरण किंवा पूर्ण अधिकार मिळवण्यासाठी हे POA घेतल्याचे सांगितले जाते.3. पोलिस सध्या कोणत्या टप्प्यावर तपास करत आहेत? आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) २७५ लोकांची स्वतंत्रपणे चौकशी करत असून गुन्ह्याचे तपशील गोळा करत आहे.4. या प्रकरणात कोणावर गुन्हा दाखल केला आहे? शीतल तेजवानी, अमेडिया कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील आणि सह-निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.