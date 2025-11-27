पुणे

Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात 'या' दिवशी अहवाल सादर होण्याची शक्यता; शीतल तेजवानी गैरहजर, आता संधी नाही

Mundhwa Land Scam Report Due Soon : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीचा अंतिम अहवाल पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात (अंदाजे ६ डिसेंबर) सादर होण्याची शक्यता आहे.
Mundhwa Land Scam Report Due Soon

Mundhwa Land Scam Report Due Soon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीचा अहवाल पुढील महिन्यांच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान शीतल तेजवानी यांना नोटीस बजावून बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. मात्र त्या हजर न राहिल्याने आता त्यांना संधी देणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
pune
crime
scam
Land Acquisition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com