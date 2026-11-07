BJP Corporators Fund Diverted Pune News : भाजपच्याच नगरसेवकांचा ५ कोटींचा विकास निधी परस्पर वळविल्याने पक्षात उफाळला वाद; स्थायी समितीच्या निर्णयामुळे ऐन दिवाळीत राजकीय रंगत

पुणे : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रभाग क्रमांक २२ कासेवाडी-डायस प्लॉटमधील विकासकामांसाठी तरतूद केलेला पाच कोटी रुपयांचा निधी स्थायी समितीने परस्पर प्रभाग क्रमांक २३ ड रविवार पेठ-नाना पेठेत वळविला आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय घेताना पाळलेल्या गुप्ततेमुळे संबंधित प्रभागातील भाजप व काँग्रेस नगरसेवक पूर्णपणे अंधारात होते. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपमध्येच नाराजीनाट्य सुरू झाले असून, ऐन दिवाळीत पक्षांतर्गत वादाला तोंड फुटले आहे. .महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना नगरसेवकांना ‘स’ यादीतून विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना सुमारे १० कोटी, तर विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना दोन ते पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. स्थायी समिती सदस्य, पक्षनेते आणि अन्य महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी १२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय प्रभागातील चारही नगरसेवकांसाठी सामूहिक विकासकामांची तरतूद असते..प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये लोहियानगरमधील शौचालयांची दुरुस्ती, कन्या शाळेतील विकासकामे, राडारोडा उचलणे, रस्त्यांवर थर्मापेंट मारणे, आरोग्य कोठ्यांमध्ये सुधारणा, शाळांना क्रीडा साहित्य, उद्यानांची दुरुस्ती, पादचारी मार्गांची दुरुस्ती, चेंबर समपातळीत आणणे आदी कामे प्रस्तावित होती. या प्रभागात भाजपच्या मृणाल कांबळे, अर्चना पाटील, विवेक यादव आणि काँग्रेसचे रफिक शेख हे नगरसेवक आहेत..स्थायी समितीत परस्पर ठराव२७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वृषाली कामठे आणि रत्नमाला सातव यांनी पाच कोटींच्या निधी वर्गीकरणाचा प्रस्ताव दिला. त्याला तत्काळ मंजुरी देण्यात आली. हा निधी प्रभाग क्रमांक २३ ड मध्ये स्थायी समिती सदस्य विशाल धनवडे यांच्या प्रभागात वळविण्यात आला..नगरसेवकांना निर्णयाची माहितीच नाहीकासेवाडी-डायस प्लॉट हा झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीचा भाग असल्याने तेथे विकासकामांसाठी निधीची गरज आहे. असे असतानाही स्थानिक नगरसेवकांना अंधारात ठेवून निधी वळविण्यात आल्याने भाजपमध्ये नाराजी पसरली आहे. यापूर्वीही दोन कोटींचा निधी वर्गीकरण करण्यात आला होता. या प्रकाराबाबत भाजप नगरसेवकांनी सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार केली आहे..‘‘आमच्या प्रभागात झोपडपट्टी आहे. तेथे निधीची आवश्यकता आहे. यापूर्वीही दोन कोटींचा निधी वर्गीकरण केला. आता पाच कोटी रुपये काढून शेजारील प्रभागात दिले. सत्ताधारी पक्षात असूनही असे होत असेल तर विकासकामे कशी करायची? पक्षाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे.’’- अर्चना पाटील, नगरसेविका, भाजप.‘‘हा ठराव ऑगस्ट महिन्यात झाला आहे. यासंदर्भात व्यवस्थित माहिती घेऊन प्रतिक्रिया दिली जाईल.’’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.