पुणे

BJP Corporators Fund Diverted Pune News : भाजपच्याच नगरसेवकांचा ५ कोटींचा विकास निधी परस्पर वळविल्याने पक्षात उफाळला वाद; स्थायी समितीच्या निर्णयामुळे ऐन दिवाळीत राजकीय रंगत

Internal Clash Over Ward Fund Diversion : कासेवाडी-डायस प्लॉटमधील विकासकामांसाठी असलेला निधी रविवार पेठ-नाना पेठेत वर्ग केल्याने सत्ताधारी पक्षात नाराजीनाट्य; स्थानिक नगरसेवकांचा तीव्र संताप
BJP corporators' 5 crore development fund diverted mutuall

BJP corporators' 5 crore development fund diverted mutuall

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रभाग क्रमांक २२ कासेवाडी-डायस प्लॉटमधील विकासकामांसाठी तरतूद केलेला पाच कोटी रुपयांचा निधी स्थायी समितीने परस्पर प्रभाग क्रमांक २३ ड रविवार पेठ-नाना पेठेत वळविला आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय घेताना पाळलेल्या गुप्ततेमुळे संबंधित प्रभागातील भाजप व काँग्रेस नगरसेवक पूर्णपणे अंधारात होते. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपमध्येच नाराजीनाट्य सुरू झाले असून, ऐन दिवाळीत पक्षांतर्गत वादाला तोंड फुटले आहे.

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