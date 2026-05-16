Pune Dangerous Colonies: पुणे महापालिकेच्या सात वसाहती धोकादायक घोषित; १९०४ सदनिकांचे रहिवासी स्थलांतरित होणार

पुणे : पुणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या सात वसाहती जुन्या झाल्याने त्या धोकादायक असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. या वसाहतींमध्ये १ हजार ९०४ सदनिका आहेत. पावसाळ्यात धोकादायक इमारती पडून जिवीतहानी, वित्तीहानी होण्याची शक्यता असल्याने रहिवाशांनी अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत व्हावे असे आदेश देण्यात आले आहेत..महापालिकेतर्पे पावसाळ्यापूर्वी शहरातील धोकादायक इमारती, वाडे यांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यात ज्या मिळकती धोकादायक असतात तेथील रहिवाशांना राहण्यास मज्जाव केला जातो. तरीही काही नागरिक घर सोडत नाहीत यंदा ३६ खासगी वाड्यांना धोकादायक म्हणून नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्यात आले. त्यात महापालिकेच्या सात वसाहतींचीही यादी तयार केली असून या इमारती वास्तव्यासाठी पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे..स्थलांतरासाठी पर्यायी जागा उपलब्धरहिवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महापालिकेने पर्यायी निवासाची व्यवस्था केली आहे. बालेवाडी येथील नंदन ॲक्वारा, चव्हाणनगर येथील संत ज्ञानेश्वर सहकारी गृहरचना संस्था आणि हडपसरमधील उपलब्ध सदनिकांमध्ये रहिवाशांना तात्पुरते स्थलांतरित होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..स्वतःच्या जबाबदारीवर राहामहापालिका अधिनियमाच्या कलम २६४ व २६८ अन्वये ही कारवाई प्रस्तावित आहे. "नागरिकांनी या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणे सुरू ठेवल्यास, ते स्वतःच्या जबाबदारीवर राहतील. भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटनेस पुणे महापालिका प्रशासन जबाबदार राहणार नाही," असे जाहीर प्रकटन देऊन स्पष्ट करण्यात आले आहे..या आहेत धोकादायक वसाहती- हेल्थ कॅम्प, पांडवनगर- छत्रपती संभाजीनगर, वाकडेवाडी- घोरपडी पेठ कॉलनी क्रमांक ८ व ९- १२/बी राजेवाडी- साने गुरुजीनगर, आंबील ओढा- राजेंद्रनगर, सदाशिव पेठमहापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सदनिका: ८४५बिगर महापालिका (खासगी) सदनिका: १०५९एकूण बाधित सदनिका: १९०४.