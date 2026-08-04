पुणे

Pune Municipal Corporation: मोठी बातमी! न्यायालयाकडून आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचे आदेश; पुणे महापालिकेची धावाधाव, २१ वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्यांचा विजय

Farmers Win After 21 Year Compensation Battle In Pune: २१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भरपाईप्रकरणी न्यायालयाने पुणे महापालिकेला फटकारत आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचे आदेश दिले.
Farmers Win After 21 Years Court Pulls Up Pune Municipal Corporation In Land Compensation Case

Farmers Win After 21 Years Court Pulls Up Pune Municipal Corporation In Land Compensation Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५ हजार कोटी रुपयांचा असला तरी शेतकऱ्यांचे १२ कोटी रुपये देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत होते. २१ वर्षे शेतकरी त्यासाठी लढा देत होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करा, असे आदेश काढले. त्याची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचे कर्मचारी आले होते; पण शेवटी शेतकऱ्यांना ११ ऑगस्टपर्यंत त्यांचा मोबदला देऊ, असे आश्‍वासन देऊन गयावया करून आयुक्तांची खुर्ची वाचविण्याची वेळ प्रशासनावर आली; पण यामुळे भूसंपादन विभागाचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

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