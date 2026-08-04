Pune Municipal Corporation: मोठी बातमी! न्यायालयाकडून आयुक्तांची खुर्ची जप्तीचे आदेश; पुणे महापालिकेची धावाधाव, २१ वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्यांचा विजय

पुणे: पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५ हजार कोटी रुपयांचा असला तरी शेतकऱ्यांचे १२ कोटी रुपये देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत होते. २१ वर्षे शेतकरी त्यासाठी लढा देत होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करा, असे आदेश काढले. त्याची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचे कर्मचारी आले होते; पण शेवटी शेतकऱ्यांना ११ ऑगस्टपर्यंत त्यांचा मोबदला देऊ, असे आश्वासन देऊन गयावया करून आयुक्तांची खुर्ची वाचविण्याची वेळ प्रशासनावर आली; पण यामुळे भूसंपादन विभागाचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पुणे महापालिकेने देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन कचरा डेपोसाठी संपादित केली होती. २००५ मध्ये सुमारे १०० एकर जमिनीचा निवाडा जाहीर केला. पण शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला गेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्या वेळच्या बाजारभावानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये प्रतिगुंठा या दराने भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पण त्याचे पालन महापालिकेने केले नाही. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी लघुवाद न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल केला. .त्या न्यायालयानेही मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावर महापालिकेने अपील दाखल करण्याचे कारण पुढे करत मोबदला नाकारला होता. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने लघुवाद न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची, लॅपटॉप व अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाचे बेलीफ पोलिस बंदोबस्तासह सोमवारी (ता. ३) दुपारी एकच्या सुमारास आयुक्तांंच्या मुख्यालयात दाखल झाले. त्यांच्यासोबत शेतकरीदेखील आले होते. आयुक्तांच्या कार्यालयाचे कुलूप उघडण्यावरून तेथे बराच गोंधळ सुरू झाला. दरम्यान, विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लघुवाद न्यायालयात धाव घेत न्यायालयाने दिलेला आदेश मागे घ्यावा, यासाठी प्रयत्न केले. जवळपास अडीच ते तीन तास आयुक्त कार्यालयाबाहेर गोंधळ सुरू होता. अखेर महापालिकेने न्यायालयात ११ ऑगस्टपर्यंत मोबदला दिला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर ही कारवाई टळली. पण या प्रकारामुळे श्रीमंत महापालिकेची इज्जत गेली. या वेळी लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे आणि कांता हरपळे हे शेतकरी उपस्थित होते..शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी महापालिकेने ११ ऑगस्टपर्यंत मुदत मागितली असून, त्यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून आजची कारवाई स्थगित करण्यात आली.- निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.या प्रकरणात महापालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित काम केले नाही, पैसे का दिले नाहीत, याची चौकशी करून पुढील कारवाई केली जाईल. तसेच शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जातील.- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.