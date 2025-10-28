Pune Metro : महापालिकेतर्फे मेट्रो प्रवाशांसाठी बाणेर बालेवाडीत चार पार्किंग

पुणे - हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचा पहिला टप्पा पुढील तीन महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी मेट्रो वापरावी याचा बाणेर, बालेवाडीतील मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात महापालिका चार पार्किंग उभारणार असून, त्यानंतर ते पीएमआरडीएच्या मेट्रोकडे हस्तांतरित करणार आहे..हिंजवडी- शिवाजीनगर या मेट्रोचा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होत असून दोन ते तीन महिन्यात हिंजवडी ते बाणेर मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर वर्षभरात हा संपूर्ण मार्ग सुरू होणार आहे..बाणेर, बालेवाडी या भागातून हिंजवडी आयटी पार्क मध्य नोकरीला जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. हे नागरिक मेट्रोने हिंजवडीला जात असले तरी बाणेर, बालेवाडी परिसरात पार्किंगची व्यवस्था आवश्यक आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएकडून ८ जागांची मागणी महापालिकेकडे केली होती. त्यावर चर्चा करून महापालिकेने सध्या चार जागा पीएमआरडीएला देण्यास मान्यता दिली आहे..यामध्ये बालेवाडी अमर टेक पार्क जवळ, आयरिस सोसायटीच्या जवळ आणि बाणेर येथे कॉसमॉस सोसायटीच्या जवळ, एबीझेच्या जवळच्या जागांचा समावेश आहे. या जागेपासून मेट्रो स्टेशन २०० ते ४०० मीटर अंतरावर आहेत. तेथे नागरिक गाडी लावून मेट्रोचा वापर करू शकणार आहेत..या जागा मेट्रोला न देता ते महापालिका बांधकाम करून पार्किंगची सोय करेल आणि महापालिकाच पार्किंग चालवेल असा निर्णय यापूर्वी झाला होता. पण सध्या महापालिका पार्किंग उभारणार आहे, पण हे पार्किंग कोण चालविणार याचा निर्णय अजून झालेला नाही. त्यासाठी या दोन्ही विभागात बैठक घेऊन जागांबाबत करार करतानाच हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रकल्प विभागाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.