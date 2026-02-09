पुणे

Pune Mayor: महापौर निवडीनंतर मुरलीधर मोहोळ यांची पहिली प्रतिक्रिया; ''पुणे हे देशातील महत्त्वाचं शहर...''

BJP's Manjusha Nagpure Elected Unopposed as Pune Mayor Murlidhar Mohol Expresses Gratitude: काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळे भाजप उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली.
murlidhar mohol

murlidhar mohol

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pune Municipal Corporation Election Results 2026: पुण्याच्या महापौर म्हणून भाजपच्या मंजुषा नागपुरे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौरपदी सोमवारी विनबिरोध निवड झाली. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतली होती.

Loading content, please wait...
pune
election
Murlidhar Mohol
mayor
Result
Zilla Parishad
Zilla Panchayat Elections

Related Stories

No stories found.