Pune Mayor: महापौर निवडीनंतर मुरलीधर मोहोळ यांची पहिली प्रतिक्रिया; ''पुणे हे देशातील महत्त्वाचं शहर...''

Pune Municipal Corporation Election Results 2026: पुण्याच्या महापौर म्हणून भाजपच्या मंजुषा नागपुरे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. तर रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौरपदी सोमवारी विनबिरोध निवड झाली. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतली होती..या निवडीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, पुणेकर जनतेला मी धन्यवाद देतो त्यांनी पुन्हा एकदा भाजपावर विश्वास दाखवून स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले. त्यामुळे भाजप उमेदवारांची महापौर आणि उपमहापौर पदावर बिनविरोध निवड झाली. पुणे हे एक वेगळं राजकीय, सांस्कृतिक शहर आहे. इथली संस्कृती जपणं महत्त्वाचं आहे..मंत्री मोहोळ पुढे म्हणाले, अजित पवार आणि सुरेश कलमाडी यांचे नुकतेच निधन झाले, त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध झाली. पुणेकरांनी भाजपवर विश्वास दाखवला तो आम्ही सार्थ ठरवून दाखवू. पुणे हे देशातील महत्वाचे शहर असून नागरिकांच्या समस्या सोडवून शहर विकसित करण्याचा प्रयत्न आगामी काळात आम्ही करु..अशी झाली निवडमहापालिकेत सोमवारी सकाळी सव्वा अकरा वाजता महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. पीठासन अधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली. तत्पूर्वी भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, काँग्रेसचे नेते सुरेश कलमाडी, माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांच्या निधनामुळे महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती काँग्रेसचे गटनेते चंदुशेठ कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते नीलेश निकम यांना केली..दरम्यान, प्रारंभी महापौर पदासाठी काँग्रेसच्या अश्विनी लांडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शीतल सावंत व भाजपच्या मंजुषा नागपुरे यांचे अर्ज वैध ठरले. त्यानंतर पीठासन अधिकारी डूडी यांनी अर्ज माघार घेण्यासाठी १५ मिनिटांची वेळ दिली. या वेळेत भाजपच्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली. प्रारंभी राष्ट्रवादीची काँग्रेस पक्षाच्या शीतल सावंत यांनी, त्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या अश्विनी लांडगे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यानंतर मंजुषा नागपुरे यांची महापौर पदी बिनविरोध निवड झाल्याचे डूडी यांनी जाहीर केले. त्यानंतर नागपुरे यांची महापौर म्हणून निवड करण्यात आली.